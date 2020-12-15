Cobiçado por clube italiano, Natan possui multa rescisória de mais de R$ 430 milhões

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Titular no jogo do último domingo, na vitória contra o Santos, Natan caiu nas graças da torcida desde a sua estreia pelos profissionais, em setembro. De lá para cá, foram 11 jogos, um gol e cobiça de clubes da Europa. Um declarado a sinalizar interesse nos bastidores foi o Torino, da Itália - a informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e foi confirmada pelo LANCE!.

O clube tem um representante no futebol nacional a fim de descobrir um talento tupiniquim e reforçar a equipe de Turim para a próxima temporada. Ainda não há proposta oficial, mas, caso interessados não queiram passar por negociações e optem por pagar a multa rescisória de Natan, o valor estipulado em contrato é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 433,3 milhões).No último domingo, Natan iniciou entre os 11 com Rogério Ceni pela primeira vez. Com desenvoltura e segurança, características que têm marcado o seu início de trajetória pelo Flamengo, o zagueiro de 19 anos "atropelou" a concorrência no debilitado setor - uma vez que Léo Pereira e Gustavo Henrique não têm passado confiança.

- Natan fez um bom jogo. Rodrigo (Caio) também foi muito bem no jogo, voltando de lesão e cada vez com mais ritmo. Natan foi tranquilo, fez boasarrancadas, construção do jogo, assim como o Léo (Pereira) quandojoga. Demonstra toda a confiança que eu tenho nele, no Gustavo, noThuler e no Noga. Tenho plena confiança em todos os jogadores da zaga - falou Ceni, em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Peixe, por 4 a 1.

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