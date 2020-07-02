Clubes ingleses se interessam por Jovane Cabral, destaque do Sporting

Crédito: Patricia de Melo Moreira / AFP

Contundido por boa parte da temporada, o ponta direita Jovane Cabral, do Sporting, tem sido o principal destaque da equipe desde o retorno do Campeonato Português após longo período de paralisação. Com isso, o atleta nascido em Cabo Verde desperta o interesse de clubes ingleses, de acordo com o jornal “A Bola”.

As informações não indicam quais os times da Premier League têm o atleta no radar, mas afirma que os avanços pelo camisa 77 só devem acontecer após o fim da temporada. Antes da paralisação, clubes franceses estudavam a contratação de Cabral, mas que houve recuo após valorização do passe do atacante.

O Sporting, vendo o grande momento vivido pelo jogador e atento aos interesses de outras equipes, não deve aceitar menos do que 25 milhões de euros (R$ 150 milhões). Antes da pandemia, os Leões estavam aceitando receber propostas de até 15 milhões de euros (R$ 90 milhões). Os portugueses também querem renovar o contrato do ponta, que vai até 2023, para aumentar sua multa de 60 milhões de euros (R$ 362 milhões) para 100 milhões de euros (R$ 603 milhões).