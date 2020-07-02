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Clubes ingleses se interessam por Jovane Cabral, destaque do Sporting

Ponta tem feito jogos excelentes desde o retorno do Campeonato Português e clube valorizou passe do jogador. Atleta passou boa parte da temporada contundido...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 13:58

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 13:58

Crédito: Patricia de Melo Moreira / AFP
Contundido por boa parte da temporada, o ponta direita Jovane Cabral, do Sporting, tem sido o principal destaque da equipe desde o retorno do Campeonato Português após longo período de paralisação. Com isso, o atleta nascido em Cabo Verde desperta o interesse de clubes ingleses, de acordo com o jornal “A Bola”.
As informações não indicam quais os times da Premier League têm o atleta no radar, mas afirma que os avanços pelo camisa 77 só devem acontecer após o fim da temporada. Antes da paralisação, clubes franceses estudavam a contratação de Cabral, mas que houve recuo após valorização do passe do atacante.
O Sporting, vendo o grande momento vivido pelo jogador e atento aos interesses de outras equipes, não deve aceitar menos do que 25 milhões de euros (R$ 150 milhões). Antes da pandemia, os Leões estavam aceitando receber propostas de até 15 milhões de euros (R$ 90 milhões). Os portugueses também querem renovar o contrato do ponta, que vai até 2023, para aumentar sua multa de 60 milhões de euros (R$ 362 milhões) para 100 milhões de euros (R$ 603 milhões).
Desde o retorno do futebol em Portugal, Jovane Cabral participou de quatro partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência, contribuindo para o retorno invicto do Sporting. Durante quase toda a temporada, o jogador permaneceu no departamento médico e começou a ser relacionado a partir do final de janeiro.

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