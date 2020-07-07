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futebol

Clube que quer Dudu já realiza treinos táticos e joga amistoso na 4ª

Na expectativa de contratar o atacante do Palmeiras, por empréstimo, nesta terça-feira, Al Duhail avança na preparação para defender a liderança da liga nacional a partir do dia 25...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 11:00

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Al Duhail começou, no domingo, a trabalhar taticamente e já tem dois amistoso marcados (Divulgação/Al Duhail
Na expectativa de concluir a contratação de Dudu nesta terça-feira, adquirindo o jogador do Palmeiras, sob pagamento de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões), por empréstimo de um ano, o Al Duhail tem preparação bem mais avançada do as que o atacante encontra atualmente. A equipe, que defende a liderança da liga nacional do Qatar no dia 25, iniciou treinamentos táticas no último domingo e já tem amistoso marcado para esta quarta-feira.
Enquanto o Palmeiras começou trabalhos técnicos na quarta-feira passada, mas ainda sem atividades táticas nem data confirmada para a volta das partidas oficiais, o clube que deve levar Dudu já tem dois amistosos marcados. Na quarta-feira, enfrenta o Al Sailiya, sexto colocado da liga nacional. No dia 18, encara o Al Kharaitiyat, que não atua na elite do país.

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