Clube que quer Dudu já realiza treinos táticos e joga amistoso na 4ª

Na expectativa de concluir a contratação de Dudu nesta terça-feira, adquirindo o jogador do Palmeiras, sob pagamento de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões), por empréstimo de um ano, o Al Duhail tem preparação bem mais avançada do as que o atacante encontra atualmente. A equipe, que defende a liderança da liga nacional do Qatar no dia 25, iniciou treinamentos táticas no último domingo e já tem amistoso marcado para esta quarta-feira.