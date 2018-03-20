Clima de tensão e segurança reforçada para Serra e Rio Branco VN

Após o incidente envolvendo alguns torcedores de Rio Branco de Venda Nova e Serra, no último domingo, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Capixaba, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova, a partida de volta marcada entre os dois times, marcada para o próximo domingo, às 15 horas, no Robertão, ganhou um ingrediente a mais: a tensão. Isso porque alguns torcedores da equipe serrana prometerem revidar às agressões sofridas no estádio e também da confusão no entorno.

Assista ao vídeo da confusão

Através das redes sociais e atenta aos desdobramentos da confusão ocorrida, a diretoria do time da região Serrana posicionou-se sobre o ocorrido e demonstrou preocupação para o próximo duelo, inclusive orientando os torcedores a não comparecerem à partida.

Confira a nota na íntegra

"A diretoria do Rio Branco Futebol Clube vem a público repudiar o lamentável comportamento de parte da torcida do Serra Futebol Clube no jogo ocorrido no último domingo, dia 18/03. Os responsáveis pela briga e pela depredação são pessoas desprezíveis, que não representam o clube do Serra e tanto mal fazem ao nosso futebol.

Preparamos uma linda festa e a torcida vendanovense novamente se superou. Quebramos o recorde de público e tudo caminhava para um domingo agradável, com muitas famílias em nosso estádio. Infelizmente, a atitude de desordeiros manchou nosso domingo e nos entristeceu profundamente. Agradecemos a cada um dos nossos torcedores presentes e convocamos vocês a continuar participando dos nossos jogos em casa. Não podemos deixar que uma minoria de baderneiros afaste as famílias do nosso estádio.

Em relação ao jogo da volta, solicitamos que nossos torcedores não compareçam em virtude de diversas ameaças sofridas no dia do jogo e em diversas redes sociais. Não nos foi dada nenhuma garantia de segurança e, neste momento, nem mesmo enviaremos nossos jogadores para a partida. Contamos com a compreensão de todos, esperamos a melhor solução para o campeonato e trabalharemos para que os jogos de futebol sejam sempre motivos de alegria e entretenimento", diz a nota do clube de Venda Nova.

Serra traquilo

Questionada pela reportagem, o presidente do Serra, João Batista Piol, fez questão de tranquilizar para o confronto decisivo e garantiu que o clube está adotando todas as medidas de segurança possíveis para evitar um novo duelo.

O presidente do Serra, João Francisco Piol, passou mal após ser atingido por spray de pimenta, em Venda Nova Crédito: Divulgação

"O que ocorreu no jogo de volta foi uma situação bem específica e acabou piorando depois que houve a utilização de spray de pimenta por parte da Polícia Militar. Eu, inclusive, fui parar no hospital. Apesar de todo o acontecido, da parte do Serra garanto que não haverá qualquer tipo de tratamento diferente em relação ao adversário e seus torcedores. Já contatamos à Polícia Militar, fizemos reuniões com o batalhão que atende nossa área, haverá a presença da Guarda Municipal e ainda colocaremos seguranças particulares dentro do estádio. Além disso, faremos um isolamento bem maior entre as torcidas na arquibancada para evitar que objetos e copos de cerveja sejam lançados entre as torcidas", detalhou o presidente.

FES acompanha

Também atenta à situação, a Federação de Futebol, via assessoria de imprensa, comunicou já ter entrado em contato com a Polícia Militar solicitando um maior policiamento no Robertão, inclusive com a presença do Batalhão de Missões Especiais, tendo já garantido um contingente policial aumentado. A FES ainda mantém contato constante com as diretorias dos clubes envolvidos sobre as providências adotadas para evitar novas cenas que não devem fazer parte de uma partida de futebol.

Foco dentro das quatro linhas

Se fora de campo há receio em relação à segurança para o duelo decisivo, dentro dele o sentimento é o contrário. Pelo menos é o que garante o capitão do Rio Branco VN, o zagueiro Marco Antônio. "Nós jogadores estamos tranquilo em relação a tudo isso, até porque dentro de campo as coisas foram tranquilas aqui em Venda Nova. Nossa preocupação é com o time do serra, o extracampo a nossa diretoria já tomou as providências pedindo escolta na nossa chegada e na também na saída do Robertão", diz o defensor.

Experiente e com passagens por diversos clubes do Estado, inclusive no próprio Serra, onde atuou em nos anos de 2010 e 2011, o zagueiro condiciona os gestos de violência a um grupo restrito de torcedores. "Eu joguei no Serra sei que essa minoria que vai ao estádio pra brigar não representa a torcida do Serra. Nosso futebol não tem espaço pra essas coisas. Acho que todos deveríamos nos unir para que todos juntos, principalmente torcedores, possamos fazer um futebol forte, onde a o pai se sinta confortável em levar suas famílias ao estádio. Meu pai, meu filho e alguns amigos irão ao jogo", garantiu o zagueiro.



