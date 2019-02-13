Cleiton Marcelino garante mobilização total do Serra na Copa do Brasil

O confronto contra o Remo, pela primeira fase da Copa do Brasil, é encarado como a partida mais importante da temporada pelo Serra. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 20h30, no estádio Robertão. Quem vencer avança e enfrenta o Vasco da Gama na próxima fase - o empate é da equipe paraense.

Cleiton Marcelino, técnico do Serra Crédito: Reprodução/Facebook

Com o início tardio do Campeonato Capixaba, o Serra fará apenas a sua quarta partida oficial na temporada. E o desempenho do Tricolor Serrano, até o momento, não é dos melhores. A equipe perdeu dois confrontos, inclusive o do último sábado para o Atlético Itapemirim, que coincidentemente foi o adversário do Remo na edição passada da Copa do Brasil.

Comandante do Serra na atual temporada, o técnico Cleiton Marcelino afirma que os atletas já viraram a “chave” do Estadual e garante uma mobilização completa de todo o clube (atletas, comissão técnica e diretoria) para conseguir uma história classificação na Copa do Brasil.

- Tivemos uma boa semana de trabalho, por mais que a gente tenha tido um tropeço dentro de casa pelo Estadual. Mas foi um jogo atípico, até porque tivemos o desgaste do jogo contra o Rio Branco VN no meio de semana, onde jogamos fora de casa e tivemos uma viagem. Mas virando a chave do Estadual, nós tivemos uma boa semana de trabalho, os atletas sabem da importância desse jogo pro clube, sabemos que em casa de vitória muita coisa pode melhorar para o nosso ambiente de trabalho, porque é uma competição que tem uma receita significativa, e isso melhora em estrutura, condições de trabalho e até nós termos um segundo semestre bem planejado, além da vitrine que a competição dá. Todos estão focados e empenhados. Todos os atletas, assim como a comissão técnica, estão esperando por esse jogo.

Milhares de quilômetros separam o Espírito Santo do Pará. Mas se engana quem acha que Cleiton Marcelino não possui informações sobre o rival. O técnico capixaba teve acesso a vídeos dos jogos do Remo no Campeonato Paraense e assegura que os atletas têm as informações necessárias do adversário.

- A gente tem uma equipe de análise de desempenho que nos passou algumas informações pra gente, e podemos acompanhar os jogos deles (Remo) no Estadual. Já repassamos as informações para os atletas durante os treinamentos, e colocar em prática no jogo.

A provável escalação do Serra para o duelo diante do Remo é: Walter; Gilmar Baiano, Renato, Alex Augusto e Peu; Caetano (Maycon), Darlan, Diego Noronha e Joelson (Emilio); Lessinho e Rael.

Copa do Brasil 2019