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Claudinho entra na briga pela artilharia do Brasileiro

Meia do Red Bull Bragantino assumiu a 3ª posição na artilharia...

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2021 às 13:14
Crédito: Claudinho tem 15 gols na temporada (Divulgação/Bragantino
Não é apenas a disputa pelo título brasileiro que segue apertado. A briga pela artilharia da competição também continua embolada. Thiago Galhardo, que iniciou o Brasileirão largando na frente, marcou apenas um gol nos últimos nove jogos do Internacional. Marinho, o vice-artilheiro do campeonato, também não marcou na rodada. Melhor para Claudinho, do Red Bull Bragantino, que estufou as redes duas vezes e assumiu a 3ª posição entre os goleadores.
Revelado pelo Corinthians, o meia já havia sido um dos destaques do time no acesso à Série A, no ano passado, e agora mantém o bom desempenho. Com os dois gols anotados na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, nesse domingo, o camisa 10 chegou a 13 no Brasileiro, ultrapassando Luciano, do São Paulo, que tem 12. Veja como está a disputa:
ARTILHARIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2020
1º - Thiago Galhardo - Internacional - 16 gols2º - Marinho - Santos - 15 gols3º - Claudinho - Red Bull Bragantino - 13 gols4º - Luciano - Grêmio/São Paulo - 12 gols5º - Cano - Vasco - 11 golsPedro - Flamengo - 11 golsBrenner - São Paulo - 11 gols8º - Keno - Atlético-MG - 10 gols9º - Vinícius - Ceará - 9 golsRaphael Veiga - Palmeiras - 9 gols​Diego Souza - Grêmio - 9 gols

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