Claudinho entra na briga pela artilharia do Brasileiro

Não é apenas a disputa pelo título brasileiro que segue apertado. A briga pela artilharia da competição também continua embolada. Thiago Galhardo, que iniciou o Brasileirão largando na frente, marcou apenas um gol nos últimos nove jogos do Internacional. Marinho, o vice-artilheiro do campeonato, também não marcou na rodada. Melhor para Claudinho, do Red Bull Bragantino, que estufou as redes duas vezes e assumiu a 3ª posição entre os goleadores.

Revelado pelo Corinthians, o meia já havia sido um dos destaques do time no acesso à Série A, no ano passado, e agora mantém o bom desempenho. Com os dois gols anotados na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, nesse domingo, o camisa 10 chegou a 13 no Brasileiro, ultrapassando Luciano, do São Paulo, que tem 12. Veja como está a disputa: