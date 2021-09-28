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Claudinho diz que time precisa ficar ‘ligado’ os 90 minutos para evitar derrotas do time nos jogos

O meia, autor do gol diante do CSA, ressaltou que Luxemburgo confia no seu jogo e espera mais atenção dos colegas nos próximos duelos...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:35

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 21:35
Em menos de 20 minutos no segundo tempo, o Cruzeiro levou a virada do CSA, perdendo mais uma vez para o rival alagoano na Série B. O time azul terminou o primeiro tempo em vantagem, mas levou os dois gols rapidamente, não conseguindo reagir a tempo de evitar o revés. Para o meia Claudinho, o time celeste precisa ficar “ligado” os 90 minutos da peleja, evitando que em um momento de desatenção, um placar favorável seja perdido, culminando em uma derrota ou empate, que só afasta a equipe do sonhado G4 da Série B. Claudinho, autor do gol da Raposa no CSA, também comentou sobre a confiança que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem em seu futebol. O Cruzeiro ocupa a 14ª posição do Brasileiro da Série B com 31 pontos quatro a mais que o Londrina, primeiro fa zona do rebaixamento. Já a distância para o CRB, quarto colocado, é de 13 pontos, faltando 12 jogos para o fim da competição. Confira nos vídeos o que o jogador cruzeirense disse. Claudinho quer o Cruzeiro atento o tempo todo nos jogos-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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