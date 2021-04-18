Clássicos na Itália, Premier League, La Liga, Paulistão, Carioca... saiba onde assistir aos jogos de domingo

O fim de semana de futebol vai terminar agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Em La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Eibar, enquanto o Real Madrid visita o Getafe. Na Premier League, o Arsenal joga contra o Fulham, e o Manchester United mede forças com o Burnley.
Ainda, o fã do esporte vai poder acompanhar o poderoso PSG jogando contra o Saint-Etienne na França. Já na Itália, dois grandes jogos movimentam a rodada: Juventus e Atalanta e Napoli contra Inter de Milão.
No Brasil, o Palmeiras encara o Botafogo SA pelo Paulistão, às 20h. No mesmo horário, Santos e Inter de Limeira se enfrentam. Mais tarde, 22h, é a vez do Corinthians, contra o Ituano. Pelo Carioca, o Vasco enfrenta o Boavista. No Mineiro, o Cruzeiro visita o Pouso Alegre, e o Atlético-MG joga com o Boa Esporte.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
7h30 - Milan x GenoaSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
8h - PSG x Saint-EtienneLigue 1Onde assistir: One Football App
9h - Osasuna x ElcheLa LigaOnde assistir: Star Premium
9h -Real Sociedad x SevillaLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
9h30 - Arsenal x FulhamPremier LeagueOnde assistir: DAZN
10h - Atalanta x JuventusLega Serie AOnde assistir: TNT e ESTÁDIO TNT SPORTS
10h - Lazio x BeneventoLega Serie AOnde assistir: Bandsports e ESTÁDIO TNT SPORTS
10h30 - Borussia Dortmund x Werden BremenBundesligaOnde assistir: One Football App
11h - Pouso Alegre x CruzeiroCampeonato MineiroOnde assistir: Premiere
11h15 - Atlético de Madrid x EibarLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
11h15 - Alavés x HuescaLa LigaOnde assistir: Star Premiem
12h - Manchester United x BurnleyPremier LeagueOnde assistir: Fox Sports
12h - Bordeaux x MonacoLigue 1Onde assistir: One Football App
13h - Torino x RomaLega Serie AOnde assistir: Band e Sportv
13h - Mainz 05 x Hertha BerlimBundesligaOnde assistir: One Football App
13 - Istanbul Basaksehir x FenerbahçeCampeonato TurcoOnde assistir: DAZN
13h30 - Real Bétis x ValenciaLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
13h30 - Cadiz x CeltaLa LigaOnde assistir: Star Premium
14h30 - Leicester x SouthamptonFA CupOnde assistir: DAZN
15h45 - Napoli x Inter de MilãoLega Serie AOnde assistir: BandSports e ESTÁDIO TNT SPORTS
16h - Atlético-MG x Boa EsporteCampeonato MineiroOnde assistir: Globo (MG), Sportv e Premiere
16h - Náutico x Santa CruzCampeonato PernambucanoOnde assistir: Globo (PE) e Premiere
16h - Getafe x Real MadridLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
16h - Levante x VillarrealSerie A TimOnde assistir: Star Premium
16h - Nantes x LyonLigue 1Onde assistir: One Football App
16h25 - Inter Miami x Los Angeles GalaxyMLSOnde assistir: ESPN 2
18h - Sete de Setembro x SportCampeonato PernanbucanoOnde assistir: Premiere
18h30 - Boavista x VascoCampeonato CariocaOnde assistir: PPV Campeonato Carioca
18h45 - Columbus Crew x Philadelphia UnionMLSOnde assistir: DAZN
20h - Botafogo SA x PalmeirasCampeonato PaulistaOnde assistir: Premiere
20h - Santos x Inter de LimeiraCampeonato PaulistaOnde assistir: Premiere
20h - Grêmio x Novo HamburgoCampeonato GaúchoOnde assistir: Premiere
20h - Palmeiras x FerroviáriaBrasileirão Feminino Série A1Onde assistir: Band
22h - Corinthians x ItuanoCampeonato MineiroOnde assistir: Sportv