  Clássicos na Itália, Premier League, La Liga, Paulistão, Carioca... saiba onde assistir aos jogos de domingo
Clássicos na Itália, Premier League, La Liga, Paulistão, Carioca... saiba onde assistir aos jogos de domingo

O torcedor vai poder acompanhar Milan, Napoli, Inter de Milão, Juventus, Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Palmeiras, Corinthians, Vasco e outros grandes times...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

18 abr 2021 às 02:00
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
O fim de semana de futebol vai terminar agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Em La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Eibar, enquanto o Real Madrid visita o Getafe. Na Premier League, o Arsenal joga contra o Fulham, e o Manchester United mede forças com o Burnley.
Renato Gaúcho, Luxemburgo, Felipão… Veja 30 técnicos brasileiros sem clube
Ainda, o fã do esporte vai poder acompanhar o poderoso PSG jogando contra o Saint-Etienne na França. Já na Itália, dois grandes jogos movimentam a rodada: Juventus e Atalanta e Napoli contra Inter de Milão.
No Brasil, o Palmeiras encara o Botafogo SA pelo Paulistão, às 20h. No mesmo horário, Santos e Inter de Limeira se enfrentam. Mais tarde, 22h, é a vez do Corinthians, contra o Ituano. Pelo Carioca, o Vasco enfrenta o Boavista. No Mineiro, o Cruzeiro visita o Pouso Alegre, e o Atlético-MG joga com o Boa Esporte.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
7h30 - Milan x GenoaSerie A TimOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
8h - PSG x Saint-EtienneLigue 1Onde assistir: One Football App
9h - Osasuna x ElcheLa LigaOnde assistir: Star Premium
9h -Real Sociedad x SevillaLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
9h30 - Arsenal x FulhamPremier LeagueOnde assistir: DAZN
10h - Atalanta x JuventusLega Serie AOnde assistir: TNT e ESTÁDIO TNT SPORTS
10h - Lazio x BeneventoLega Serie AOnde assistir: Bandsports e ESTÁDIO TNT SPORTS
10h30 - Borussia Dortmund x Werden BremenBundesligaOnde assistir: One Football App
11h - Pouso Alegre x CruzeiroCampeonato MineiroOnde assistir: Premiere
11h15 - Atlético de Madrid x EibarLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
11h15 - Alavés x HuescaLa LigaOnde assistir: Star Premiem
12h - Manchester United x BurnleyPremier LeagueOnde assistir: Fox Sports
12h - Bordeaux x MonacoLigue 1Onde assistir: One Football App
13h - Torino x RomaLega Serie AOnde assistir: Band e Sportv
13h - Mainz 05 x Hertha BerlimBundesligaOnde assistir: One Football App
13 - Istanbul Basaksehir x FenerbahçeCampeonato TurcoOnde assistir: DAZN
13h30 - Real Bétis x ValenciaLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
13h30 - Cadiz x CeltaLa LigaOnde assistir: Star Premium
14h30 - Leicester x SouthamptonFA CupOnde assistir: DAZN
15h45 - Napoli x Inter de MilãoLega Serie AOnde assistir: BandSports e ESTÁDIO TNT SPORTS
16h - Atlético-MG x Boa EsporteCampeonato MineiroOnde assistir: Globo (MG), Sportv e Premiere
16h - Náutico x Santa CruzCampeonato PernambucanoOnde assistir: Globo (PE) e Premiere
16h - Getafe x Real MadridLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
16h - Levante x VillarrealSerie A TimOnde assistir: Star Premium
16h - Nantes x LyonLigue 1Onde assistir: One Football App
16h25 - Inter Miami x Los Angeles GalaxyMLSOnde assistir: ESPN 2
18h - Sete de Setembro x SportCampeonato PernanbucanoOnde assistir: Premiere
18h30 - Boavista x VascoCampeonato CariocaOnde assistir: PPV Campeonato Carioca
18h45 - Columbus Crew x Philadelphia UnionMLSOnde assistir: DAZN
20h - Botafogo SA x PalmeirasCampeonato PaulistaOnde assistir: Premiere
20h - Santos x Inter de LimeiraCampeonato PaulistaOnde assistir: Premiere
20h - Grêmio x Novo HamburgoCampeonato GaúchoOnde assistir: Premiere
20h - Palmeiras x FerroviáriaBrasileirão Feminino Série A1Onde assistir: Band
22h - Corinthians x ItuanoCampeonato MineiroOnde assistir: Sportv

