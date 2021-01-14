Cirurgia robótica deve antecipar volta de Lucas Piton ao Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após ser submetido a uma cirurgia na hérnia inguinal na manhã da última quarta-feira, Lucas Piton recebeu alta no Hospital São Luiz nesta quinta e deve ter um período de recuperação menor do que o estimado no Corinthians devido a um procedimento que tende a ser menos agressivo no pós-operatório.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A operação foi realizada pelo Dr. Alexander Morrell, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia e especialista em cirurgia robótica, a qual Piton foi submetido e teve acompanhamento dos médicos do clube: Joaquim Grava e Ivan Grava. O procedimento, que durou 1h30, foi feito com auxílio de um robô.

- É um procedimento mais preciso, com uma recuperação mais rápida e que provoca menos dor no pós-operatório - explicou o Dr. Morrell.

Segundo o médico, que já operou dezenas de jogadores e atletas de alta performance pela via robótica, Lucas Piton deverá estar apto a voltar aos treinos dentro de duas semanas, período bem menor do que as quatro a seis semanas estimadas no primeiro momento em nota oficial do Timão.