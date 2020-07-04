Cinco semanas para evoluir: Vasco treina de olho no Brasileirão

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

A primeira e curta primeira etapa do trabalho de Ramon Menezes à frente do Vasco chegou ao fim. Após a vitória sobre o Madureira, treino regenerativo na última sexta-feira e, neste fim de semana, folga ao elenco. A partir de segunda-feira, aí sim, a evolução que todos consideram necessária será trabalhada. Mas com a percepção interna de que o copo está meio cheio.

- O início foi excelente, dois jogos e duas vitórias. Compramos a ideia do Ramon. Todo mundo se cobra muito, vamos usar esse período em que não vamos jogar para aprimorar o que falta, a marcação, etc. Dois jogos são pouco. Vamos trabalhar bastante para, no Brasileiro, darmos o nosso melhor - afirma.

O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca, mas ainda está vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Como ainda não há definições sobre retornos destas competições - paralisadas em função da pandemia de COVID-19 - o Cruz-Maltino trabalha mirando o Campeonato Brasileiro, previsto para voltar em cinco semanas. Tempo de treinar.

- Ficar sem jogar é ruim para todos. Temos nos entregado desde o primeiro dia. Espero que possamos evoluir em relação a nós mesmos. É importante que tenhamos margem de evolução. Vamos trabalhar arduamente - garante Fernando Miguel.

O próprio treinador lamenta estar fora das semifinais da Taça Rio. Por outro lado, sabe no que a equipe vascaína precisa evoluir.