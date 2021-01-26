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futebol

Chelsea x Wolverhampton: onde assistir e prováveis escalações

Blues chegam fragilizados para a partida após demissão de Frank Lampard, mas precisam vencer para tentar se aproximar do G4 da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 13:43

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 13:43

Crédito: MICHAEL STEELE / POOL / AFP
Fragilizado após demitir Frank Lampard, o Chelsea recebe o Wolverhampton, nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília). Mesmo sem um comandante definido à beira do campo, os Blues precisam vencer para tentarem se aproximar do G4 da Premier League.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊSAntes da partida, o treinador do Wolves, Nuno Espírito Santo, falou sobre o que espera do confronto, mas destacou a qualidade individual dos jogadores dos Blues.
- Não sabemos exatamente como o Chelsea vai se apresentar. Não conhecemos o comandante. O que sabemos é a qualidade e o talento dos jogadores do Chelsea. Esperamos um jogo difícil e seja qual for o treinador, ele não terá muito tempo para impor as suas próprias ideias. Estamos falando de uma equipe muito boa, um plantel cheio de jogadores talentosos. Sabemos que amanhã vai ser muito exigente e difícil para nós.
FICHA TÉCNICA
Chelsea (9º) x Wolverhampton (14º)Data e horário: 27/01/2021, às 15h (de Brasília)Local: Stamford Bridge (Londres, ING)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea​Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Mount, Havertz; Ziyech, Abraham e Hudson-Odoi
Desfalques: Kanté (dúvida)
Wolverhampton Rui Patrício; Semedo, Coady, Boly, Saiss; Rúben Neves, João Moutinho, Dendoncker; Adama Traoré, Willian José e Pedro Neto
Desfalques: Marçal, Raúl Jiménez e Jonny (lesionados)

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