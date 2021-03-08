Chelsea x Everton, Inter de Milão x Atalanta... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

Crédito: AFP

A segunda-feira (8) do futebol começa agitada com partidas por todo o mundo. Chelsea e Everton abrem a semana em partida válida pela Premier Legue, às 15h, no Stamford Bridge.Mais tarde, às 16h45, Inter de Milão e Atalanta entram em campo pelo Campeonato Italiano. A transmissão será feita pelo canal SporTV.

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Aqui no Brasil, partidas dos estaduais complementam o dia. Às 19h, Santo André e São Caetano se confrontam pelo Campeonato Paulista. No mesmo horário, também pelo Paulistão, a Ferroviária recebe o Botafogo-SP.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

15h - Chelsea x Everton Premier League Onde assistir: Fox Sports

16h45 - Inter de Milão x Atalanta Serie A TIM Onde assistir: SporTV

17h - West Ham x Leeds Premier League Onde assistir: ESPN Brasil

17h - Nice x Mônaco Copa da FrançaOnde assistir: ESPN

17h15 - Belenenses x Benfica Campeonato Português Onde assistir: Fox Sports

19h - Santo André x São Caetano Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere

19h - Ferroviária x Botafogo-SP Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere

20h - Internacional x São Luiz Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere 21h30 - River Plate x Argentino Juniors Copa da Liga Argentina Onde assistir: Fox Sports