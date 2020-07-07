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Chelsea intensifica conversas para acertar com Milinkovic-Savic

Destaque da Lazio há algumas temporadas, meia desperta interesse do clube de Londres para a próxima temporada, mas equipe terá concorrência para acertar com o atleta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 19:07

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 19:07

Crédito: Divulgação
Depois de ficar impedido de contratar jogadores nas últimas janelas de transferências, o Chelsea agora está liberado e promete agitar, ainda mais, o mercado. Após confirmar as contratações dos atacantes Timo Werner e Hakim Ziyech, os Blues agora partem para fechar com jogadores de meio-campo.
Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o time de Roman Abramovich está em conversas com a Lazio para acertar com o meia Milinkovic-Savic, de 25 anos. O sérvio é um dos principais destaques do clube da capital italiana desde as últimas temporadas e pode deixar a equipe em breve.
Segundo a mídia italiana, a Lazio aceita liberar o meio-campista por 70 milhões de euros (R$ 420 milhões), mas que o Chelsea encontrará dificuldades para concretizar a transação. Clubes como PSG e Manchester United também têm interesse em Savic, além de Milan e Juventus, mas com menos força.
Outro jogador que o Chelsea deseja para a próxima temporada para o setor de meio-campo é o alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. O alemão de 21 anos foi o principal nome dos Leões na Bundesliga e, de acordo com o portal "Goal", os Blues são os únicos dispostos a pagarem o valor que o Bayer deseja.

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