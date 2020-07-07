Chelsea intensifica conversas para acertar com Milinkovic-Savic

Crédito: Divulgação

Depois de ficar impedido de contratar jogadores nas últimas janelas de transferências, o Chelsea agora está liberado e promete agitar, ainda mais, o mercado. Após confirmar as contratações dos atacantes Timo Werner e Hakim Ziyech, os Blues agora partem para fechar com jogadores de meio-campo.

Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o time de Roman Abramovich está em conversas com a Lazio para acertar com o meia Milinkovic-Savic, de 25 anos. O sérvio é um dos principais destaques do clube da capital italiana desde as últimas temporadas e pode deixar a equipe em breve.

Segundo a mídia italiana, a Lazio aceita liberar o meio-campista por 70 milhões de euros (R$ 420 milhões), mas que o Chelsea encontrará dificuldades para concretizar a transação. Clubes como PSG e Manchester United também têm interesse em Savic, além de Milan e Juventus, mas com menos força.