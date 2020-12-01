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futebol

Chelsea e Sevilla duelam e brigam por liderança de grupo na Champions

Equipes empataram primeiro confronto na Inglaterra por 0 a 0, estão com 10 pontos no torneio e prometem duelo chave. Rennes e Krasnodar brigam por Liga Europa...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 13:13

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 13:13

Crédito: No jogo de ida, placar ficou em 0 a 0 (Glyn KIRK/AFP
Valendo vaga pela liderança do Grupo E da Liga dos Campeões, o Chelsea viaja para enfrentar o Sevilla nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Ambas as equipes estão com 10 pontos e já classificadas às oitavas de final, mas os ingleses ocupam a liderança por conta do critério de saldo de gols, mas os espanhóis irão tentar inverter a posição dos times na tabela.
O técnico Julen Lopetegui reiterou o desejo de conseguir a liderança, mas entende que o confronto será complicado e acredita que os Blues possuem um dos melhores times do torneio.
- Temos o desejo de terminar em primeiro. Será uma partida muito intensa diante de um rival agressivo. Temos que estar preparados para uma partida dura. É um grande desafio contra uma equipe desenhada para ganhar a Liga dos Campeões. Vão nos obrigar a redobrar nosso trabalho e esforço.
Pelo lado do Chelsea, o meio-campista Jorginho mostrou respeito pelo adversário, mas quer que o Chelsea imponha seu estilo de jogo.
- Nós temos muito respeito por eles, pois são muito organizados. Temos que pressionar bem e será um jogo de detalhes porque é um alto nível de futebol. É uma grande oportunidade para nós tentar vencer o grupo. Nós sabemos que terminar no topo é importante para a gente, então vamos tentar vencer o jogo por isso.
Além deste duelo, o Rennes joga fora de casa contra o Krasnodar, às 14h55 (horário de Brasília), em duelo que vale briga direta pela 3ª colocação e, consequentemente, classificação para a Liga Europa. No duelo de ida, na França, o empate prevaleceu, mas ambos os times precisam desesperadamente de uma vitória.

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