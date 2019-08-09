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Chegou a hora da bola rolar para a Copa Espírito Santo

Edição deste ano terá mudança na fórmula de disputa e a volta do clássico Rio Branco e Desportiva após sete anos

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 13:56
Em grande parte do Brasil, o futebol para no âmbito estadual, durante o segundo semestre. Na contramão do país, a bola rola para a Copa Espírito Santo, que vale vagas para a Série D do Brasileiro e para a Copa Verde, ambas em 2020. O pontapé inicial para a competição local acontece neste sábado com a realização da primeira rodada. 
Principais destaques dos times que vão disputar a Copa Espírito Santo Crédito: Arte/Globoesporte.com/es
Esse ano, o torneio conta com 10 participantes, entre clubes das Séries A e B (Rio Branco, Linhares, Serra, Vilavelhense, Real Noroeste, Pinheiros, Tupy, Vitória, Sport Colatinense e Desportiva Ferroviária. Além disso, após sete anos, os arquirrivais Brancão e Tiva voltam a se enfrentar na competição. E isso foi possível por conta da mudança na fórmula da disputa.
Para essa edição, a Copa ES vai adotar o mesmo formato do Campeonato Capixaba. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único e os oito melhores se classificam para as quartas de final. A partir desta etapa, até as finais, o torneio será decidido em duelos de mata-mata.
Na rodada de abertura, neste sábado (10), tem Rio Branco e Linhares, Serra e Vilavelhense, e Real Noroeste e Pinheiros. No domingo (11) tem Tupy e Vitória e, na quarta-feira, Sport Colatinense e Desportiva fazem o jogo de encerramento.

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