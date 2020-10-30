Chapecoense encaminha a contratação do atacante Mike

Líder da Série B, a Chapecoense não tira seus olhos do mercado de transferências e trabalha nos bastidores para agilizar a contratação do atacante Mike, que atualmente defende as cores do Goiás.De acordo com as informações do repórter Fernando Lima, da Rádio Bandeirantes e confirmada pela reportagem, o jogador negocia os últimos detalhes da sua rescisão com a equipe da Série A.
A chegada de Mike é uma indicação do técnico Umberto Louzer, que vê potencial no atleta e que conta no currículo com o acesso junto ao Atlético-GO na temporada passada.
No Goiás, Mike não viveu grandes momentos. Durante a sua passagem pelo time da Serrinha, o atacante disputou 15 jogos e marcou apenas dois gols.