Chapecoense encaminha a contratação do atacante Mike

Líder da Série B, a Chapecoense não tira seus olhos do mercado de transferências e trabalha nos bastidores para agilizar a contratação do atacante Mike, que atualmente defende as cores do Goiás.De acordo com as informações do repórter Fernando Lima, da Rádio Bandeirantes e confirmada pela reportagem, o jogador negocia os últimos detalhes da sua rescisão com a equipe da Série A.