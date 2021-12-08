Champions League: confira os resultados desta quarta-feira

A fase de grupos da Champions League encontrou o seu fim nesta quarta-feira com a sua última rodada sendo disputada em sete partidas de quatro grupos diferentes. Para fechar esta fase, Villarreal e Atalanta ainda enfrentam-se nesta quinta-feira.
GRUPO EBayern de Munique 3x0 BarcelonaBenfica 2x0 Dínamo de Kiev(Bayern classificado em 1°, Benfica em 2°; Barcelona vai para a Liga Europa)GRUPO FManchester United 1x1 Young BoysDuelo entre Atalanta e Villarreal foi adiado por conta da nevasca na Itália.
GRUPO GRB Salzburg 1x0 SevillaWolfsburg 1x3 Lille
GRUPO HJuventus 1x0 MalmoZenit 3x3 Chelsea(Juventus classificada em 1°, Chelsea em 2°; Zenit na Liga Europa)