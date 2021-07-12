Cerro Porteño x Fluminense: onde assistir, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: Cerro Porteño e Fluminense se enfrentam pelas oitavas da Libertadores (Arte LANCE!

Acabou a espera. Nesta terça-feira começam as oitavas de final da Libertadores e o Fluminense volta a campo diante do Cerro Porteño, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O confronto, às 19h15 (de Brasília), será o de ida e o quinto encontro entre as equipes na história. A volta está marcada para o dia 20, no Maracanã.

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O Cerro não entra em campo por um jogo oficial desde 28 de maio. Os dois desfalques confirmados são o zagueiro Juan Patiño, suspenso por ter levado o terceiro amarelo, e o meia Ángel Lucena, com uma lesão na panturrilha. O meia Rafael Carrascal pode ser novidade e estrear pela equipe, que se classificou em segundo no Grupo H, com 10 pontos contra os 16 do Atlético-MG.

Pelo lado do Flu, as novidades são Fred, Abel Hernández e John Kennedy viajando com o grupo. Os três vão ser reavaliados antes do jogo para saber as condições de entrar em campo. Martinelli está suspenso e Nino com a Seleção Brasileira olímpica. O Tricolor vem de três jogos sem perder, sendo duas vitórias e um empate. Na fase de grupos, avançou na liderança do Grupo D, deixando o River Plate (ARG) em segundo.

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FICHA TÉCNICACERRO PORTEÑO X FLUMINENSE

Data/Hora: 13/07/2021, às 19h15 (de Brasília)Local: Estádio La Nueva Olla, Assunção (PAR)Árbitro: Facundo Tello (ARG)Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Julio Fernandez (ARG)Árbitro de vídeo: Cesar Deishler (CHI)Onde ver: Conmebol TV e tempo real do LANCE! CERRO PORTEÑO (Técnico: Francisco Arce)Jean; Alberto Espínola, Alexis Duarte, Pablo Adorno e Alan Rodríguez; Enzo Giménez, Rafael Carrascal, Mathías Vilassanti e Claudio Aquino; Robert Morales e Mauro Boselli.

Desfalques: Ángel Lucena (lesão na panturrilha)Suspensos: Juan PatiñoPendurados: Ángel Lucena

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; André, Yago Felipe e Nene; Caio Paulista, Lucca (Fred) e Gabriel Teixeira.

Desfalques: Nino (Seleção), Raúl Bobadilla (dores na panturrilha) e Hudson (lesão ligamentar)Suspensos: MartinelliPendurados: Yago Felipe