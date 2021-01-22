Ceni celebra evolução do Flamengo e reforça confiança no título: 'Sempre tentando melhorar a cada jogo'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

As duas vitórias consecutivas - sobre o Goiás, na segunda, e sobre o Palmeiras, nesta quinta - reforçaram a confiança de Rogério Ceni na conquista do Brasileirão pelo Flamengo. Não apenas pela curta distância para o líder Internacional, de cinco pontos, mas também pela evolução da equipe nas últimas rodadas. São dois jogos sem sofrer gols, mesmo atuando com uma equipe muito ofensiva, como destacou o treinador após o 2 a 0 nesta quinta.

- Estamos sempre tentando melhorar a cada jogo, construir algo mais sólido. Tivemos boas chances de gol em outros jogos. Hoje tivemos uma apresentação melhor no contexto geral, somando os dois tempos. O time brigou, além do talento. Foram seis jogadores de frente, sendo dois 10 (Diego e Gerson) não lembro do Flamengo começar assim. Já esteve assim em momentos de jogos. Seis jogadores altamente técnicos - afirmou Rogério Ceni, antes de completar:

- Prêmio pela ousadia e dedicação em campo. Estamos em um processo de crescimento. Não acontece em um mês ou uma semana de trabalho, mas com o talento e a entrega que eles têm, temos tudo para brigar pelo octa - afirmou.Com 55 pontos, o Flamengo está na terceira posição, quatro atrás do líder Internacional. No próximo domingo, o time de Rogério Ceni enfrenta o Athletico, na Arena da Baixada. Assim, o elenco rubro-negro permanece em Brasília até sábado, quando embarca para Curitiba. A partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Furacão, será às 16h de domingo.Confira outras respostas do técnico Rogério Ceni nesta quinta-feira:Opção por Willian Arão na zaga