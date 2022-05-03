Ceará x La Guaira: prováveis escalações e onde assistir ao embate da Sul-Americana

Pela quarta rodada da fase de grupos na Sul-Americana, o Ceará joga em seus domínios diante do La Guaira-VEN, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (3).>Confira a situação de todos os grupos na Sul-AmericanaCEARÁ
Em dificuldades para conseguir estabilizar sua campanha no Brasileirão após estrear com grande vitória sobre o Palmeiras, o Vozão se apoia no bom desempenho das copas. Além da vantagem aberta na Copa do Brasil por 2 a 0 frente ao Tombense, na Sul-Americana a equipe lidera a chave com 100% de aproveitamento e pode dar um passo importante em caso de triunfo.
LA GUAIRA
Com apenas um ponto em três rodadas, os venezuelanos não podem pensar em qualquer resultado diferente de vitória nesta terça-feira se quiserem manter mínimas possibilidades de classificação a próxima fase. Além disso, o atual terceiro colocado da Liga FutVe precisa torcer para o Independiente, vice-líder da chave com seis unidades, tropeçar diante do General Caballero para seguir vivo na competição continental.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 03/05/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Christian Ferreira (URU)Assistentes: Nicolás Taran e Carlos Barreiro (ambos URU)Onde assistir: Conmebol TV
CEARÁ (Técnico: Dorival Júnior)
João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Richard, Geovane, Rodrigo Lindoso; Lima, Mendoza, Vina.
LA GUAIRA (Técnico: Daniel Farías)
Olses; Kendrys Silva, La Mantía, Ramos, Aramburu e Ovalle; Herrera, Flores e Cumaná; Unrein e Bolívar.