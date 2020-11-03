Ceará pronto para encarar o Santos; Veja a provável

A quarta-feira é decisiva para o Ceará. Após empatar sem gols com o Santos na Vila Belmiro, o Vozão recebe o Peixe e precisa de uma simples vitória na Arena Castelão para avançar na Copa do Brasil.Na escalação, o técnico Guto Ferreira não deve inovar. Sem Cléber, que não pode disputar a competição, o comandante deve começar a partida com Rafael Sobis no ataque.