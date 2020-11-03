Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ceará pronto para encarar o Santos; Veja a provável

Sem Cléber, o técnico Guto Ferreira vai apostar na experiência de Rafael Sobis...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2020 às 19:19

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 19:19

Crédito: Reprodução/Vozão TV
A quarta-feira é decisiva para o Ceará. Após empatar sem gols com o Santos na Vila Belmiro, o Vozão recebe o Peixe e precisa de uma simples vitória na Arena Castelão para avançar na Copa do Brasil.Na escalação, o técnico Guto Ferreira não deve inovar. Sem Cléber, que não pode disputar a competição, o comandante deve começar a partida com Rafael Sobis no ataque.
No banco de reservas a maior novidade deve ser Felipe Vizeu. Contratado recentemente, o atleta está integrado ao elenco e liberado para jogar.
A provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e Bruno Pacheco; Fabinho e Charles; Fernando Sobral, Vina e Léo Chú; Rafael Sobis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados