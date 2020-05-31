Ceará lança o terceiro uniforme da temporada 2020

Na tarde deste sábado, o Ceará colocou um ponto final no mistério e divulgou o seu terceiro uniforme para a temporada 2020. Nomeado como ‘Nação Alvinegra’, o manto é predominante preto, com detalhes dourados.E MAIS:Barcelona recorda mais um gol antológico de Lionel Messi; AssistaPara Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeSaída de Caio Henrique dá nova oportunidade para CortezPara escolher o uniforme alternativo, o Vozão pediu a ajuda da torcida, que enviou mais de 300 modelos. No fim, apenas cinco concorreram na eleição das redes sociais para escolher o ganhador.