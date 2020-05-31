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futebol

Ceará lança o terceiro uniforme da temporada 2020

Novo manto do Vozão foi desenhado e eleito por torcedores nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 22:44

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 22:44

Crédito: Divulgação/Ceará
Na tarde deste sábado, o Ceará colocou um ponto final no mistério e divulgou o seu terceiro uniforme para a temporada 2020. Nomeado como ‘Nação Alvinegra’, o manto é predominante preto, com detalhes dourados.E MAIS:Barcelona recorda mais um gol antológico de Lionel Messi; AssistaPara Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeSaída de Caio Henrique dá nova oportunidade para CortezPara escolher o uniforme alternativo, o Vozão pediu a ajuda da torcida, que enviou mais de 300 modelos. No fim, apenas cinco concorreram na eleição das redes sociais para escolher o ganhador.
Promoção
Na live de lançamento, o presidente Robinson de Castro anunciou que o sócio torcedor terá um desconto na compra da camisa. Ao invés de pagar R$ 199,90 ele vai desembolsar R$ 159,90. E MAIS:

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