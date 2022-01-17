CBF sorteia confrontos da primeira fase da Copa do Brasil nesta segunda; confira potes e formato

Os times que entram na primeira fase da Copa do Brasil conhecerão seus adversários a partir das 13h desta segunda-feira (17), quando Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio dos confrontos da competição. O evento será no Rio de Janeiro.

São Paulo, Santos, Vasco, Grêmio, Internacional e Cruzeiro estarão na disputa desde o início. Entrarão somente na terceira fase os representantes do Brasil na Libertadores - Atlético-MG, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, América-MG, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Botafogo (campeão da Série B), Bahia (campeão da Copa do Nordeste) e Remo (campeão da Copa Verde) também só ingressam nessa etapa. Ao todo, são 80 times divididos em oito potes, com dez cada. A divisão leva em consideração o Ranking Nacional de Clubes (RNC) mais recente. Os potes vão do "A" até "H" e os times com melhor posição no ranking jogam em casa, pois a primeira fase é disputada em jogo único, com vantagem do empate para a equipe mandante. Os duelos serão formados da seguinte forma:- Pote A x Pote E- Pote B x Pote F- Pote C x Pote G- Pote D x Pote HConfira os potes de cada time:Pote A: Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará, Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Sport.