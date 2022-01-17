CBF sorteia confrontos da primeira fase da Copa do Brasil nesta segunda; confira potes e formato

Os times que entram na primeira fase da Copa do Brasil conhecerão seus adversários a partir das 13h desta segunda-feira (17), quando Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio dos confrontos da competição. O evento será no Rio de Janeiro.
São Paulo, Santos, Vasco, Grêmio, Internacional e Cruzeiro estarão na disputa desde o início. Entrarão somente na terceira fase os representantes do Brasil na Libertadores - Atlético-MG, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, América-MG, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Botafogo (campeão da Série B), Bahia (campeão da Copa do Nordeste) e Remo (campeão da Copa Verde) também só ingressam nessa etapa. Ao todo, são 80 times divididos em oito potes, com dez cada. A divisão leva em consideração o Ranking Nacional de Clubes (RNC) mais recente. Os potes vão do "A" até "H" e os times com melhor posição no ranking jogam em casa, pois a primeira fase é disputada em jogo único, com vantagem do empate para a equipe mandante. Os duelos serão formados da seguinte forma:- Pote A x Pote E- Pote B x Pote F- Pote C x Pote G- Pote D x Pote HConfira os potes de cada time:Pote A: Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará, Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Sport.
Pote B: Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, Avaí, CRB, Ponte Preta, CSA e Vila Nova.
Pote C: Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu e Figueirense.
Pote D: Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novorizontino.
Pote E: Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT e Sergipe.
Pote F: ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal, Porto Velho e Sousa.
Pote G: Tocantinópolis, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu, Lagarto-SE, Trem-AP, Maricá-RJ, Glória-RS e Pouso Alegre-MG.
Pote H: Azuriz-PR, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS.O sorteio de hoje define, ainda, o mando de campo da segunda fase da Copa do Brasil, que também é disputada em jogo único, mas com decisão nos pênaltis em caso de empate. O torneio está previsto para começar no dia 23 de fevereiro.