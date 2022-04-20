CBF oficializa jogo de volta entre Vila Nova e Fluminense no Serra Dourada

A CBF oficializou, nesta terça-feira, que o confronto de volta entre Vila Nova e Fluminense, pela terceira fase da Copa do Brasil, será realizado no Estádio Serra Dourada, às 21h30, no próximo dia 11. A utilização do local é a grande novidade, voltando a receber um jogo oficial depois de dois anos e quatro meses.O Serra Dourada foi liberado no início do mês para voltar a receber as partidas após um acordo entre o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), responsável pela administração do estádio e que se comprometeu a continuar fazendo melhorias.