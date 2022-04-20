Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CBF oficializa jogo de volta entre Vila Nova e Fluminense no Serra Dourada

Equipes se enfrentam no dia 11 de maio, às 21h30; estádio não é utilizado desde o fim de 2019 e passa por melhorias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 21:40

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 21:40

A CBF oficializou, nesta terça-feira, que o confronto de volta entre Vila Nova e Fluminense, pela terceira fase da Copa do Brasil, será realizado no Estádio Serra Dourada, às 21h30, no próximo dia 11. A utilização do local é a grande novidade, voltando a receber um jogo oficial depois de dois anos e quatro meses.O Serra Dourada foi liberado no início do mês para voltar a receber as partidas após um acordo entre o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), responsável pela administração do estádio e que se comprometeu a continuar fazendo melhorias.
Estão previstas reformas e melhorias em setores como banheiros e a iluminação. Para a Série A as exigências ainda não foram cumpridas, mas o estádio está adequado ao regulamento da Copa do Brasil.
A última partida disputada no Serra foi a vitória do Goiás sobre o Grêmio, por 3 a 2, no dia 8 de dezembro de 2019, pela última rodada da Série A.
Fluminense e Vila Nova fazem o confronto de ida nesta terça-feira, no Maracanã.
Crédito: SerraDouradavaivoltarareceberjogosdepoisdemaisdedoisanos(FOTO:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados