CBF oficializa jogo de volta entre Vila Nova e Fluminense no Serra Dourada

A CBF oficializou, nesta terça-feira, que o confronto de volta entre Vila Nova e Fluminense, pela terceira fase da Copa do Brasil, será realizado no Estádio Serra Dourada, às 21h30, no próximo dia 11. A utilização do local é a grande novidade, voltando a receber um jogo oficial depois de dois anos e quatro meses.O Serra Dourada foi liberado no início do mês para voltar a receber as partidas após um acordo entre o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), responsável pela administração do estádio e que se comprometeu a continuar fazendo melhorias.
Estão previstas reformas e melhorias em setores como banheiros e a iluminação. Para a Série A as exigências ainda não foram cumpridas, mas o estádio está adequado ao regulamento da Copa do Brasil.
A última partida disputada no Serra foi a vitória do Goiás sobre o Grêmio, por 3 a 2, no dia 8 de dezembro de 2019, pela última rodada da Série A.
Fluminense e Vila Nova fazem o confronto de ida nesta terça-feira, no Maracanã.