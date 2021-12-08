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futebol

CBF institui janela nacional de transferências para 2022

Equipes das principais divisões do futebol nacional só poderão realizar negociações em períodos específicos...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 11:08

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:08

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou, em ofício encaminhado a clubes e federações estaduais nos últimos dias, a criação de uma janela nacional de transferências para a próxima temporada, decisão que atende exigência da Fifa. A informação foi publicada pelo site globoesporte.com.Em 2022, portanto, as janelas de transferências serão as seguintes: de 19 de janeiro a 12 de abril no primeiro semestre e de 18 de julho a 15 de agosto no segundo. Antes, o período de registros de novos atletas limitava-se apenas às transferências internacionais. Com a mudança, nenhuma transferência pode ser realizada fora dos períodos especificados e os atletas emprestados também só podem retornar às equipes de origem dentro das janelas. A regra se aplica para a saída e chegada de jogadores de clubes das Séries A e B e, em 2023, ela será estendida aos demais.Até então, os clubes podiam registrar atletas a qualquer momento e a restrição se dava no prazo de inscrição de cada torneio. Com a nova regra, situações como a do atacante Breno Lopes, do Palmeiras, que marcou o gol do título da Libertadores de 2020 e não pôde disputar o Mundial por ter sido contratado fora do período de registro, não se repetirão.Breno Lopes marcou o gol do título da Libertadores, mas não disputou o Mundial de Clubes (RICARDO MORAES / POOL / AFP)Estas janelas eram para existir há dois anos, porém a criação delas foi adiada devido à pandemia. As mudanças serão oficializadas nos próximos dias no Regulamento Nacional de Registro e Transferência.
Crédito: SededaCBF(Foto:Divulgação

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