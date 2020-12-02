futebol

CBF altera horário do jogo entre São Paulo x Sport pelo Brasileirão

Partida que seria realizada no domingo, às 20h30, no Morumbi, passou para às 16h. Duelo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:49

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou o horário do jogo entre São Paulo x Sport, que será realizado neste domingo (06). Antes, a partida estava marcada para às 20h30 (de Brasília), mas passou para às 16h (de Brasília), no Morumbi, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONesta quinta-feira (03), o São Paulo entra em campo às 19h (de Brasília), contra o Goiás, na Serrinha, em partida remarcada da primeira rodada do Brasileirão. O Sport, por sua vez, não disputará nenhuma partida neste meio de semana.
Vale ressaltar que a partida entre Santos x Palmeiras, que seria disputada no domingo às 16h, foi remarcada para o sábado, às 17h. Essa alteração pode ter levado a CBF a alterar o horário da partida do Tricolor.

