CBF altera horário do jogo entre São Paulo x Sport pelo Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou o horário do jogo entre São Paulo x Sport, que será realizado neste domingo (06). Antes, a partida estava marcada para às 20h30 (de Brasília), mas passou para às 16h (de Brasília), no Morumbi, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.
Nesta quinta-feira (03), o São Paulo entra em campo às 19h (de Brasília), contra o Goiás, na Serrinha, em partida remarcada da primeira rodada do Brasileirão. O Sport, por sua vez, não disputará nenhuma partida neste meio de semana.
Vale ressaltar que a partida entre Santos x Palmeiras, que seria disputada no domingo às 16h, foi remarcada para o sábado, às 17h. Essa alteração pode ter levado a CBF a alterar o horário da partida do Tricolor.