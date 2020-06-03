Cazares se manifesta e diz que 'respostas virão quando a bola rolar'

O meia Cazares, do Atlético- MG, resolveu se manifestar publicamente, em sua conta no Instagram, após ser notícia mais um dia pelo seu contágio por coronavírus. O jogador foi denunciado por vizinhos por realizar uma festa em seu condomínio, apesar da quarentena e proibição de aglomerações em Lagoa Santa, cidade da Região Metropolitana de BH. O equatoriano, de 27 anos, testou positivo para Covid-19, fato confirmado pelo Galo, sendo protagonista de alguns momentos polêmicos, como jogar uma “pelada” em Santa Luzia, com amigos, furando a quarentena. O ato final de Cazares na quarenta foi a festa em sua casa que pode gerar uma multa de R$ 130 mil e até uma investigação da Polícia Civil para averiguar se sua atitude na festa foi um atentado à saúde pública, por vivermos em plena pandemia contra um vírus potencialmente fatal. E MAIS:Atlético-MG e Goiás se acertam e Léo Sena jogará no Galo por R$ 4 milhõesEx-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIGalo lança nova camisa de treinos e gera reações distintas nos torcedoresCazares faz festa em sua casa, é denunciado por vizinhos, e pode levar uma multa de R$ 130 milGalo seleciona 13 modelos de camisas no concurso "Manto da Massa" para votação popular até 7 de junhoMuito criticado, até mesmo quando postou nas redes sociais uma mensagem contra o racismo no mundo, Cazares usou sua conta no Instagram para se posicionar e deixou uma fala cifrada, sem muitos detalhes. -Respostas virão quando a bola rolar e quando os fatos forem esclarecidos. Agora sigo atento à minha saúde e daqueles que compartilham os dias comigo no Brasil - disse na rede social. Após o diagnóstico de contágio pelo coronavírus, Cazares foi afastado dos treinos no Galo. Mesmo tendo contato com outras pessoas do elenco, o Atlético manteve sua programação de trabalhos na Cidade do Galo, seguindo o protocolo de segurança sanitária elaborada pelo clube. E MAIS:TROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Mesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosAtlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19 E MAIS: