Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Causa da morte do jogador Daniel foi facada no pescoço, aponta IML

A perícia, porém, não conseguiu concluir se o jogador teve o pênis mutilado enquanto ainda estava vivo

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 21:16
A perícia não consegue definir se o jogador Daniel foi mutilado ainda com vida Crédito: São Bento/Divulgação
O jogador Daniel Corrêa morreu por conta da facada que recebeu no pescoço. Essa é a causa da morte, apresentada nos laudos realizados pela Polícia Científica do Paraná e pelo Instituto Médico Legal (IML). A perícia, porém, não conseguiu concluir se o jogador teve o pênis mutilado enquanto ainda estava vivo.
- A degola parcial foi o motivo da morte, mas não é possível precisar qual lesão aconteceu antes e se ele tinha sinais vitais quando foi mutilado, afirmou o diretor do IML, Paulino Pastre.
Além disso, segundo a Polícia, o corpo de Daniel foi carregado por mais de uma pessoa no trajeto do carro até o local onde o corpo foi encontrado.
- Com sinais que encontramos no chão, é possivel dizer que mais pessoas carregaram o jogador, disse o perito criminal do local, Jerry Gandin.
- Lesões dorsais, torácicas e na coxa de Daniel apontam que provavelmente duas pessoas carregaram o jogador neste trajeto, completou o diretor do IML, Paulino Pastre.
Daniel foi morto após uma sessão de espancamento na casa dos Brittes. Seu corpo foi encontrado com sinais de tortura horas depois em um matagal. Em depoimento à polícia, o empresário Edison Brittes Júnior havia dito que cometeu o crime sozinho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados