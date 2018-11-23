Causa da morte do jogador Daniel foi facada no pescoço, aponta IML

A perícia não consegue definir se o jogador Daniel foi mutilado ainda com vida Crédito: São Bento/Divulgação

O jogador Daniel Corrêa morreu por conta da facada que recebeu no pescoço. Essa é a causa da morte, apresentada nos laudos realizados pela Polícia Científica do Paraná e pelo Instituto Médico Legal (IML). A perícia, porém, não conseguiu concluir se o jogador teve o pênis mutilado enquanto ainda estava vivo.

- A degola parcial foi o motivo da morte, mas não é possível precisar qual lesão aconteceu antes e se ele tinha sinais vitais quando foi mutilado, afirmou o diretor do IML, Paulino Pastre.

Além disso, segundo a Polícia, o corpo de Daniel foi carregado por mais de uma pessoa no trajeto do carro até o local onde o corpo foi encontrado.

- Com sinais que encontramos no chão, é possivel dizer que mais pessoas carregaram o jogador, disse o perito criminal do local, Jerry Gandin.

- Lesões dorsais, torácicas e na coxa de Daniel apontam que provavelmente duas pessoas carregaram o jogador neste trajeto, completou o diretor do IML, Paulino Pastre.