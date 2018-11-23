Causa da morte do jogador Daniel foi facada no pescoço, aponta IML

O jogador Daniel Corrêa morreu por conta da facada que recebeu no pescoço. Essa é a causa da morte, apresentada nos laudos realizados pela Polícia Científica do Paraná e pelo Instituto Médico Legal (IML). A perícia, porém, não conseguiu concluir se o jogador teve o pênis mutilado enquanto ainda estava vivo.
- A degola parcial foi o motivo da morte, mas não é possível precisar qual lesão aconteceu antes e se ele tinha sinais vitais quando foi mutilado, afirmou o diretor do IML, Paulino Pastre.
Além disso, segundo a Polícia, o corpo de Daniel foi carregado por mais de uma pessoa no trajeto do carro até o local onde o corpo foi encontrado.
- Com sinais que encontramos no chão, é possivel dizer que mais pessoas carregaram o jogador, disse o perito criminal do local, Jerry Gandin.
- Lesões dorsais, torácicas e na coxa de Daniel apontam que provavelmente duas pessoas carregaram o jogador neste trajeto, completou o diretor do IML, Paulino Pastre.
Daniel foi morto após uma sessão de espancamento na casa dos Brittes. Seu corpo foi encontrado com sinais de tortura horas depois em um matagal. Em depoimento à polícia, o empresário Edison Brittes Júnior havia dito que cometeu o crime sozinho.