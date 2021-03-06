Na telinha

Carioca e Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos do fim de semana

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco entram em campo pelo Estadual, enquanto Palmeiras e Grêmio fazem a grande final da competição nacional

Publicado em 06 de Março de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Flamengo
Garotada do Flamengo fez bonito e garantiu a vitória na estreia do Carioca Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Os campeonatos estaduais já estão movimentando o país. No Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco entram em campo neste fim de semana. Já pela Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio disputam o segundo jogo da grande final neste domingo (07) às 18h. Veja onde vai passar o jogo que você não pode perder.
  • Campeonato Carioca

  • Sábado (06)

  • Macaé x Flamengo
    Horário: 18h
    Onde assistir: Fla TV+ e Pay-per-view da Ferj 

  • Volta Redonda x Vasco 
    Horário: 21h05 
    Onde assistir: Record, VascoTV e Pay-per-view da Ferj 

  • Domingo (07) 

  • Fluminense x Portuguesa 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: FluTV e Pay-per-view da Ferj 

  • Botafogo x Resende 
    Horário: 20h15
    Onde assistir: Pay-per-view da Ferj 

  • Copa do Brasil 

  • Domingo (07) 

  • Palmeiras x Grêmio
    Horário: 18h 
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere

