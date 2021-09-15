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Carille lamenta eliminação do Santos, mas diz que 'amanhã é outro dia'

Técnico soma dois jogos no comando da equipe e ainda não venceu. Peixe agora só tem o Campeonato Brasileiro, competição que briga na parte debaixo da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 00:36

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 00:36

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A derrota em casa por 1 a 0 para o Athletico Paranaense custou a eliminação do Santos na fase quartas de final da Copa do Brasil. A competição era o único sonho de título possível para o clube na temporada 2021.Após o revés, o técnico Fábio Carille comentou sobre a eliminação. E o treinador evitou lamentar o fato.- A gente queria a classificação, continuar e passar para a semifinal. Olhando para outro lado, temos mais tempo para trabalhar, organizar e blindar melhor os jogadores. Responsabilidade é de todos nós, faço parte junto com eles e vamos sair juntos dessa situação.Esse foi o segundo jogo do técnico Fábio Carille dirigindo o Peixe. No sábado passado, a equipe empatou com o Bahia, na Vila Belmiro, por 0 a 0. Além de não vencer, o time ainda não marcou gol com o treinador no comando.
- Tentamos, apesar de muitos problemas e desfalques. Meninos se comportaram bem, como o Balieiro, que foi um zagueiro firme. Alguns vão estrear e isso vai ser importante. É um grupo jovem, mas amanhã é outro dia. Com cabeça erguida, sabedoria e trabalho, vamos sair dessa - completou o treinador Carille.
O Santos agora volta todas assuas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, com o objetivo de encerrar o jejum de oito partidas sem vencer na temporada. No torneio nacional, o Peixe está na 13ª colocação, com 23 pontos.

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