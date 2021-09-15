Carille lamenta eliminação do Santos, mas diz que 'amanhã é outro dia'

A derrota em casa por 1 a 0 para o Athletico Paranaense custou a eliminação do Santos na fase quartas de final da Copa do Brasil. A competição era o único sonho de título possível para o clube na temporada 2021.Após o revés, o técnico Fábio Carille comentou sobre a eliminação. E o treinador evitou lamentar o fato.- A gente queria a classificação, continuar e passar para a semifinal. Olhando para outro lado, temos mais tempo para trabalhar, organizar e blindar melhor os jogadores. Responsabilidade é de todos nós, faço parte junto com eles e vamos sair juntos dessa situação.Esse foi o segundo jogo do técnico Fábio Carille dirigindo o Peixe. No sábado passado, a equipe empatou com o Bahia, na Vila Belmiro, por 0 a 0. Além de não vencer, o time ainda não marcou gol com o treinador no comando.