Capixabas se despedem da Série D: Atlético empata e Santão tropeça

O Atlético Itapemirim está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo não passou de um empate por 1 a 1 com o Uberlândia-MG, nesta noite deste domingo (27), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e encerrou sua participação no torneio nacional ainda na fase de grupos. Outro participante capixaba na competição, o Espírito Santo também não teve capacidade para conseguir os pontos necessários para avançar de fase. Jogando em Minas Gerais, o time foi derrotado por 4 a 2 para a URT.

Atlético fica apenas no empate com o Uberlância Crédito: José Renato Campos/Globoesporte.com/es

Na partida de despedida do Galo, o zagueiro Léo Alves fez o único gol do time diante dos rivais mineiros. Matheus Pimenta descontou para o Uberlândia. O Alvinegro, com o resultado de igualdade, deixa a quarta divisão com apenas três pontos na tabela: três empates e três derrotas em seis jogos.

Já o Santão, na derrota por 4 a 2, sofreu gols marcados por Felipe Souza (2), Jean Carioca e Pavone. Baiano e Vitinho descontaram. Tratando-se da tabela de classificação, o cenário para o Santão é ainda pior que o do Atlético - por incrível que pareça. Foram quatro derrotas e dois empates.