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Capixabas se despedem da Série D: Atlético empata e Santão tropeça

Galo da Vila e Espírito Santo já entraram na sexta rodada da fase de grupos sem chances de classificação para a próxima fase

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 23:18
O Atlético Itapemirim está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo não passou de um empate por 1 a 1 com o Uberlândia-MG, nesta noite deste domingo (27), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e encerrou sua participação no torneio nacional ainda na fase de grupos. Outro participante capixaba na competição, o Espírito Santo também não teve capacidade para conseguir os pontos necessários para avançar de fase. Jogando em Minas Gerais, o time foi derrotado por 4 a 2 para a URT.
Atlético fica apenas no empate com o Uberlância Crédito: José Renato Campos/Globoesporte.com/es
Na partida de despedida do Galo, o zagueiro Léo Alves fez o único gol do time diante dos rivais mineiros. Matheus Pimenta descontou para o Uberlândia. O Alvinegro, com o resultado de igualdade, deixa a quarta divisão com apenas três pontos na tabela: três empates e três derrotas em seis jogos.
Já o Santão, na derrota por 4 a 2, sofreu gols marcados por Felipe Souza (2), Jean Carioca e Pavone. Baiano e Vitinho descontaram. Tratando-se da tabela de classificação, o cenário para o Santão é ainda pior que o do Atlético - por incrível que pareça. Foram quatro derrotas e dois empates.
O Atlético Itapemirim volta agora suas atenções para a disputa da Copa Espírito Santo. O Santão, por sua vez, entra em recesso e, até então, a informação é que o clube só volte a campo na temporada 2019.

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