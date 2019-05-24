Capixaba Victor Rangel deixa o CRB e é o novo reforço do Botafogo

O primeiro reforço da Era Barroca está definido. Nesta sexta-feira, o Botafogo acertou os últimos detalhes e fechou a contratação de Victor Rangel, que estava no CRB. O atacante capixaba chega ao clube de General Severiano sem custos, por ter rescindido seu contrato com a equipe alagoana. A informação inicial foi dada pelo "Globo Esporte".

Victor Rangel estava no CRB e vai para o Botafogo Crédito: Douglas Araújo/CRB

Victor Rangel é um atacante de 29 anos e sacramentou sua rescisão com o CRB na tarde desta sexta-feira. Havia uma cláusula no contrato com a equipe do Nordeste, indicando que o atleta poderia ser liberado sem custos para qualquer equipe da Série A, mas, para isso, o time alagoano vai manter 20% dos diretos econômicos do atleta.

Victor Rangel recebia um salário de R$ 50 mil mensais no CRB, e abriu mão dos vencimentos de maio para assinar com o Botafogo. O contrato será válido por um ano. Por conta de questões de moradia, o atacante chega no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, fazer exames e assinar o contrato com o Alvinegro.