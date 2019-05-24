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Reforço

Capixaba Victor Rangel deixa o CRB e é o novo reforço do Botafogo

Além do Botafogo, o Goiás também havia feito uma proposta para o atacante. Victor, porém, escolheu jogar no clube de General Severiano.

Publicado em 

24 mai 2019 às 20:54

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 20:54

O primeiro reforço da Era Barroca está definido. Nesta sexta-feira, o Botafogo acertou os últimos detalhes e fechou a contratação de Victor Rangel, que estava no CRB. O atacante capixaba chega ao clube de General Severiano sem custos, por ter rescindido seu contrato com a equipe alagoana. A informação inicial foi dada pelo "Globo Esporte".
Victor Rangel estava no CRB e vai para o Botafogo Crédito: Douglas Araújo/CRB
Victor Rangel é um atacante de 29 anos e sacramentou sua rescisão com o CRB na tarde desta sexta-feira. Havia uma cláusula no contrato com a equipe do Nordeste, indicando que o atleta poderia ser liberado sem custos para qualquer equipe da Série A, mas, para isso, o time alagoano vai manter 20% dos diretos econômicos do atleta.
Victor Rangel recebia um salário de R$ 50 mil mensais no CRB, e abriu mão dos vencimentos de maio para assinar com o Botafogo. O contrato será válido por um ano. Por conta de questões de moradia, o atacante chega no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, fazer exames e assinar o contrato com o Alvinegro.
Além do Botafogo, outra equipe que havia feito uma proposta para Victor Rangel foi o Goiás. O atacante, porém, escolheu jogar no clube de General Severiano. Portanto, o Alvinegro ganhou mais uma opção para o setor ofensivo - Diego Souza e Igor Cássio são as alternativas de Eduardo Barroca na posição.

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