Capixaba Richarlison estaria na mira do Barça para substituir Suárez

Líder isolado da La Liga, o Barcelona já iniciou a busca para um substituto de Luis Suárez, e um capixaba aparece como uma das opções. De acordo com o jornal britânico Daily Star, o clube catalão vê o inglês Harry Kane, do Tottenham, como primeira opção, mas Richarlison, do Everton, entrou na lista do time como uma espécie de plano B.

Richarlison tem sido convocado constantemente para a Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Segundo a publicação, os Blaugranas estão preocupados com as próximas temporadas do uruguaio e já pensam no futuro, já que ele tem sofrido cada vez mais com lesões e está com 31 anos. Assim, terá um desgaste cada vez maior.

Por isso, Richarlison passou a integrar a lista de alvos do Barcelona, principalmente após os espanhóis se inteirarem sobre os valores necessários para tirar Kane do Tottenham.