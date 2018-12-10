Capixaba Richarlison estaria na mira do Barça para substituir Suárez

Líder isolado da La Liga, o Barcelona já iniciou a busca para um substituto de Luis Suárez, e um capixaba aparece como uma das opções. De acordo com o jornal britânico Daily Star, o clube catalão vê o inglês Harry Kane, do Tottenham, como primeira opção, mas Richarlison, do Everton, entrou na lista do time como uma espécie de plano B.
Segundo a publicação, os Blaugranas estão preocupados com as próximas temporadas do uruguaio e já pensam no futuro, já que ele tem sofrido cada vez mais com lesões e está com 31 anos. Assim, terá um desgaste cada vez maior.
Por isso, Richarlison passou a integrar a lista de alvos do Barcelona, principalmente após os espanhóis se inteirarem sobre os valores necessários para tirar Kane do Tottenham.
Antes apontado como sonho do Barça, o atacante inglês custaria nada menos do que 200 milhões de euros (cerca de R$ 894,8 milhões). Já o brasileiro seria muito mais viável: 50 milhões de euros (cerca de R$ 223,3 milhões). De acordo com o Daily Star, os dirigentes do time espanhol estão acompanhando e observando o brasileiro há algum tempo.