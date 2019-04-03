Capixaba Pedro Rocha, do Spartak Moscou, é anunciado pelo Cruzeiro

Capixaba Pedro Rocha é o novo reforço do Cruzeiro Crédito: Reprodução/Twitter

O atacante capixaba Pedro Rocha é o mais novo reforço do Cruzeiro. O clube anunciou a contratação em sua conta oficial do Twitter e o jogador de 24 anos deve desembarcar em Minas Gerais já nesta quinta-feira (04).

Pedro Rocha era um sonho antigo da Raposa. Ele, que se destacou no Grêmio, principalmente na conquista da Copa do Brasil 2016, estava no Spartak Moscou e teve pouquíssimas chances em campo. Os russos só admitiam liberar o atacante em definitivo. Desta vez, porém, o Spartak decidiu emprestá-lo.

Para trazer Pedro Rocha, o Cruzeiro terá que pagar cerca de 750 mil euros por um empréstimo de uma temporada. Além disso, o clube ainda negocia os vencimentos salariais do atleta, que giram em torno de 2 milhões de euros (R$8,6 milhões) até o final do ano.