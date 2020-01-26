Capixaba marca e Fluminense goleia o Bangu pela Taça Guanabara

Gabriel capixaba anotou um dos gols da goleada Tricolor sobre o Bangu Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Com grande atuação, o Fluminense goleou o Bangu por 5 a 1, no estádio Moça Bonita, e garantiu a terceira vitória seguida na Taça Guanabara. A equipe de Odair Hellmann poupou alguns titulares e a 'garotada' tricolor resolveu a partida. Luccas Claro, duas vezes, Yago Felipe, Felippe Cardoso e Gabriel Capixaba marcaram os gols da vitória do time das Laranjeiras.

Com a vitória, o Fluminense atingiu os 9 pontos e manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. O Tricolor volta aos gramados na próxima quarta-feira, no clássico contra o Flamengo, às 20:30, no Maracanã.

Pressão e gol do Flu

Buscando a terceira vitória seguida no Carioca, o Fluminense começou o jogo pressionando o Bangu. Miguel, jovem revelação do clube das Laranjeiras de apenas 16 anos, ditava o ritmo do meio-campo tricolor. Aos 4 minutos, o meia deixou Lucas Barcelos na cara do gol, mas o atacante finalizou mal. Não demorou muito e o time de Odair abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Miguel, Luccas Claro tocou forte de cabeça para tirar o zero do marcador e marcar um belo gol.

Zagueiro artilheiro

Com a vantagem no placar, a equipe de Odair Hellmann diminuiu a intensidade e passou a não pressionar tanto a saída de bola do adversário. O Bangu começou a gostar do jogo e conseguiu descontar a diferença. Aos 33, após um lindo lançamento, Digão derrubou Octávio na área e o árbitro marcou pênalti. Juliano cobrou bem, no canto direito de Muriel, e empatou a partida. Mas a alegria do time da casa durou pouco. Aos 37, Egídio acertou um belo cruzamento, na cabeça de Luccas Claro, e o zagueiro fez seu segundo gol na partida.

Bangu volta melhor

O Fluminense recuou na segunda etapa e deixou o Bangu assumir o controle do jogo. O Tricolor se defendia bem e assustava nos contra-ataques, principalmente com Miguel. O jovem meia quase marcou seu primeiro gol em uma cobrança de falta, mas a bola explodiu no travessão. O Bangu encontrava dificuldade para penetrar na área e arriscava com chutes de longe, mas Muriel estava seguro e manteve o time das Laranjeiras com a vantagem no placar.

Entrou e resolveu