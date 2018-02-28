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Capixaba Lincoln é convocado para a seleção brasileira sub-20

Além de Lincoln, alguns nomes conhecidos estão na lista, como os atacantes Vinicius Junior e Paulinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 14:41

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 14:41

O técnico da Seleção Sub-20, Carlos Amadeu, divulgou a lista dos 22 jogadores convocados para os amistosos diante do México. Os atletas se apresentam no dia 17 de março em Manaus, local dos confrontos, onde ficam reunidos até o dia 26. Os jogos abrem a preparação do Brasil para o Sul-Americano de 2019, torneio classificatório para a Copa do Mundo da categoria e os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Entre os jogadores, estão o capixaba Lincoln e o atacante Vinicius Junior, ambos do Flamengo.
"Dos 22 convocados, 21 já vestiram a camisa da Seleção Brasileira em pelo menos uma ocasião. Estamos sempre abertos aos novos talentos que surgem no Brasil. Para elaborar a lista, estivemos 'in loco' na Copa São Paulo, assistimos aos jogos dos estaduais e as competições deste início de ano. Muitos jogadores já estão no profissional de seus clubes e conseguimos reunir uma boa quantidade de informações", comentou Carlos Amadeu.
O primeiro duelo entre as seleções será um jogo-treino no dia 22 de março, sem a presença de público. Já no dia 25, domingo, às 18h (19h pelo horário de Brasília), os torcedores poderão acompanhar de perto as jovens promessas do futebol brasileiro. O palco será a Arena da Amazônia e a venda de ingressos começa na próxima sexta-feira (2), via site da CBF.
Confira a lista completa dos convocados:
Goleiros
Gabriel Brazão - Cruzeiro
Hugo Nogueira - Flamengo
Laterais
Emerson - Ponte Preta
Vitinho - Cruzeiro
Guedes - Grêmio
Luan Candido - Palmeiras
Zagueiros
Matheus Thuler - Flamengo
Patrick - Flamengo
Vitor Eduardo - Palmeiras
Walce Costa - São Paulo
Meias
Alan - Palmeiras
Hélio Junio - São Paulo
Igor - São Paulo
Luan - São Paulo
Luan Pereira - Avaí
Mauro Junior - PSV Eindhoven
Victor Bobsin - Grêmio
Atacantes
Brenner - São Paulo
Fernando - Palmeiras
Lincoln - Flamengo
Paulinho - Vasco
Vinicius Jr. - Flamengo

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