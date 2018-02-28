Capixaba Lincoln é convocado para a seleção brasileira sub-20

O técnico da Seleção Sub-20, Carlos Amadeu, divulgou a lista dos 22 jogadores convocados para os amistosos diante do México. Os atletas se apresentam no dia 17 de março em Manaus, local dos confrontos, onde ficam reunidos até o dia 26. Os jogos abrem a preparação do Brasil para o Sul-Americano de 2019, torneio classificatório para a Copa do Mundo da categoria e os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Entre os jogadores, estão o capixaba Lincoln e o atacante Vinicius Junior, ambos do Flamengo.

"Dos 22 convocados, 21 já vestiram a camisa da Seleção Brasileira em pelo menos uma ocasião. Estamos sempre abertos aos novos talentos que surgem no Brasil. Para elaborar a lista, estivemos 'in loco' na Copa São Paulo, assistimos aos jogos dos estaduais e as competições deste início de ano. Muitos jogadores já estão no profissional de seus clubes e conseguimos reunir uma boa quantidade de informações", comentou Carlos Amadeu.

O primeiro duelo entre as seleções será um jogo-treino no dia 22 de março, sem a presença de público. Já no dia 25, domingo, às 18h (19h pelo horário de Brasília), os torcedores poderão acompanhar de perto as jovens promessas do futebol brasileiro. O palco será a Arena da Amazônia e a venda de ingressos começa na próxima sexta-feira (2), via site da CBF.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros

Gabriel Brazão - Cruzeiro

Hugo Nogueira - Flamengo

Laterais

Emerson - Ponte Preta

Vitinho - Cruzeiro

Guedes - Grêmio

Luan Candido - Palmeiras

Zagueiros

Matheus Thuler - Flamengo

Patrick - Flamengo

Vitor Eduardo - Palmeiras

Walce Costa - São Paulo

Meias

Alan - Palmeiras

Hélio Junio - São Paulo

Igor - São Paulo

Luan - São Paulo

Luan Pereira - Avaí

Mauro Junior - PSV Eindhoven

Victor Bobsin - Grêmio

Atacantes

Brenner - São Paulo

Fernando - Palmeiras

Lincoln - Flamengo

Paulinho - Vasco