Capixaba Jhonata Ventura recebe visita de Juan e Diego no hospital

O capixaba Jhonata Ventura aparece ao lado de Juan e Diego no hospital onde segue internado Crédito: Reprodução/Instagram

Pouco mais de um mês após ser atingido pelo incêndio no Ninho do Urubu, o zagueiro capixaba Jhonata Ventura fez a sua primeira aparição na internet. Ainda internado em um hospital particular do Rio de Janeiro, onde se recupera das graves queimaduras que sofreu, o jogador natural de Central Carapina, na Serra, postou no Instagram uma visita que recebeu do zagueiro Juan e do meia Diego, do Flamengo.

Vestindo um uniforme do Flamengo, Jhonata aparece sorridente e com curativos no rosto, nos braços e na mão. Por conta da internação e das complicações, o jogador perdeu mais de 10 quilos nesse período, mas apresenta boa evolução. Ele ganhou uma camisa autografada e ainda postou um vídeo agradecendo o apoio de quem acompanha a sua recuperação.

"Fala nação, aqui quem está falando é o Jhonata. Eu estou bem, me recuperando muito rápido e daqui a pouco eu estou aí fazendo o que eu amo. 'Tamo junto'!"