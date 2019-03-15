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Evolução

Capixaba Jhonata Ventura recebe visita de Juan e Diego no hospital

O jogador, que foi um dos sobreviventes no incêndio no Ninho do Urubu, fez a sua primeira aparição na internet após a tragédia
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

15 mar 2019 às 14:40

Publicado em 15 de Março de 2019 às 14:40

O capixaba Jhonata Ventura aparece ao lado de Juan e Diego no hospital onde segue internado Crédito: Reprodução/Instagram
Pouco mais de um mês após ser atingido pelo incêndio no Ninho do Urubu, o zagueiro capixaba Jhonata Ventura fez a sua primeira aparição na internet. Ainda internado em um hospital particular do Rio de Janeiro, onde se recupera das graves queimaduras que sofreu, o jogador natural de Central Carapina, na Serra, postou no Instagram uma visita que recebeu do zagueiro Juan e do meia Diego, do Flamengo.
Vestindo um uniforme do Flamengo, Jhonata aparece sorridente e com curativos no rosto, nos braços e na mão. Por conta da internação e das complicações, o jogador perdeu mais de 10 quilos nesse período, mas apresenta boa evolução. Ele ganhou uma camisa autografada e ainda postou um vídeo agradecendo o apoio de quem acompanha a sua recuperação.
"Fala nação, aqui quem está falando é o Jhonata. Eu estou bem, me recuperando muito rápido e daqui a pouco eu estou aí fazendo o que eu amo. 'Tamo junto'!"
Jhonata foi um dos três sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu. Na ocasião, no dia 8 de fevereiro, 10 pessoas morreram. O garoto ainda não tem previsão de alta.

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