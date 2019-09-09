Capixaba Gabi Zanotti sonha com retorno à seleção brasileira

Na vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2 a 1, pelo jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino, uma atleta alvinegra se sentia mais do que em casa no Kleber Andrade, em Cariacica. A meio-campista Gabi Zanotti, capitã e camisa 10 do Timão, é capixaba e voltava a jogar no Espírito Santo pela 1ª vez após 10 anos. Detalhe que também foi a estreia da atleta no Klebão, onde nunca tinha atuado.
Jogadora com passagens pela seleção brasileira e times dos Estados Unidos e China, Gabi Zanotti vibrou em poder atuar tendo seus familiares nas arquibancadas. Um domingo feliz, com direito a faixa no estilo Gabigol, do Flamengo.
"É maravilhoso, mais de dez anos que eu não faço uma partida oficial aqui, primeira vez pisando no palco do futebol capixaba, então é muito gratificante estar aqui com a torcida, com a família perto. Sobre seleção, a Pia (Sundhage) é uma excelente treinadora, que tem uma carreira brilhante dentro do futebol mundial. Acho que ela vai ter um ciclo, um tempo para trabalhar, estar analisando, avaliando todas as partidas. Vamos esperar uma oportunidade, e aparecendo espero chegar lá e fazer o meu trabalho como tenho feito aqui no clube", declarou.