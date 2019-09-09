Capixaba Gabi Zanotti sonha com retorno à seleção brasileira

Na, uma atleta alvinegra se sentia mais do que em casa no, em Cariacica. A meio-campista, capitã e camisa 10 do Timão, é capixaba e voltava a jogar no Espírito Santo pela 1ª vez após 10 anos. Detalhe que também foi a estreia da atleta no Klebão, onde nunca tinha atuado.

"É maravilhoso, mais de dez anos que eu não faço uma partida oficial aqui, primeira vez pisando no palco do futebol capixaba, então é muito gratificante estar aqui com a torcida, com a família perto. Sobre seleção, a Pia (Sundhage) é uma excelente treinadora, que tem uma carreira brilhante dentro do futebol mundial. Acho que ela vai ter um ciclo, um tempo para trabalhar, estar analisando, avaliando todas as partidas. Vamos esperar uma oportunidade, e aparecendo espero chegar lá e fazer o meu trabalho como tenho feito aqui no clube", declarou.