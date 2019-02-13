Capixaba ferido em incêndio poderá voltar a jogar, diz médico

Jhonata Ventura é capixaba e joga no Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram

Ferido de maior gravidade no incêndio do Ninho do Urubu na última sexta-feira, o zagueiro capixaba Jhonata Ventura, de 15 anos, vem apresentando melhoras após ter acordado do coma nesta terça-feira (12) pela equipe médica do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde, o jovem já está acordado e começando a atender comandos simples. E o diretor do hospital, Carlos Alberto Araújo, garantiu que o garoto poderá manter o sonho vivo de virar jogador profissional.

“Existem algumas complicações em pacientes queimados que ele não chegou a apresentar. Por ser jovem e atleta, facilitou a recuperação dele. A gente tem ficado feliz com a recuperação dele. O fato de ser atleta ameniza. Ele tem uma capacidade vascular e uma capacidade pulmonar melhores, não é tabagista... Ele vai poder voltar a jogar futebol, já está mexendo as pernas, não vejo nenhum problema”, destacou.

O boletim relata que Jhonata foi submetido na terça-feira a um banho das queimaduras mais profundas e curativos, mostrando assim melhora de algumas lesões, ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.