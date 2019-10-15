Basquete

Capixaba é convocado para a seleção brasileira sub-17 de basquete

Rodolfo Bolis, da NBA Academy, vai representar o Brasil no Sul-Americano que acontece no Chile

Rodolfo Bolis Crédito: CBB

O capixaba Rodolfo Rufino Bolis está de volta à seleção brasileira de base. O ala-pivô foi convocado para representar o Brasil no Sul-Americano Sub-17 de basquete, que acontece de 28 de outubro a 2 de novembro, em Santiago, no Chile.

Jogador da NBA Academy, do México, Rodolfo esteve na seleção sub-16, que em junho ficou em quinto na Copa América realizada em Belém. Agora diante de um novo desafio, o capixaba diz que o Brasil chega forte.

"O nosso time está muito bem servido em todas as posições. A expectativa é a melhor possível. Os treinos na NBA, por serem com jogadores mais velhos e experimentados, me ajudaram muito a me acostumar com duelos mais fortes", garante o capixaba Rodolfo, em entrevista à CBB.

A seleção brasileira sub-17 masculina treina na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Os trabalhos começaram no último sábado e vão até o dia 25 de outubro. No Sul-Americano de basquete, o Brasil está no Grupo B ao lado de Equador, Paraguay e Chile.

