Capixaba abastece as despensas de craques brasileiros na Inglaterra

Feijão, arroz, carne para churrasco, um refrigerante de guaraná ou uma paçoquinha são alimentos que estão no dia a dia de muitos brasileiros. Para os que moram no exterior, porém, especificamente na Inglaterra, ter acesso a esse produtos não é tarefa simples. E com os craques brasileiros que atuam na Terra da Rainha não é diferente. Mas um aracruzense de 48 anos, faz a alegria dos craques de Liverpool e Manchester City.

Gabriel Jesus é vizinho do comércio brasileiro e não deixa de comprar arroz, feijão e carne Crédito: Arquivo pessoal

Há três anos, o empresário Borman Litig decidiu deixar a cidade do Norte do Espírito Santo para um novo desafio ao lado da esposa, Nirlia, em Manchester. Por lá, trabalhou em uma churrascaria brasileira até comprar um mercadinho na cidade, que mudou de status e passou a ser o supermercado de Fernandinho, Gabriel Jesus, Fernando, Danilo, Ederson, Roberto Firmino, Phillipe Coutinho e de outros brasileiros da Premier League.

"Passava por uma situação um pouco delicada e tive depressão por as coisas não darem tão certo no Brasil. Meu cunhado já morava aqui Inglaterra e fui com minha esposa em busca de novos ares. Trabalhei um tempo em uma churrascaria brasileira e soube que havia um ponto de comércio de produtos brasileiros à venda na região, e que estava meio que esquecido. Comprei e passei a importar produtos genuinamente brasileiros. Por ser a única da cidade, os jogadores e as famílias passaram a frequentar o local constantemente e sempre são atenciosos."

O pedacinho de Brasil em Manchester abastece as despensas dos craques. No caso de Gabriel Jesus, por exemplo, o tradicional feijão com arroz não pode faltar. "Ele é um menino muito educado. Como mora aqui ao lado, é quem mais frequenta. Ele vem com os amigos que moram com ele ou com a mãe. E ele é bem simples: gostam de comprar alimentos básicos, alguns cortes de carne brasileiros entre outras coisas. O Gabriel já deixou uma camisa autografada aqui comigo e faz a alegria dos fãs e torcedores do City", detalha Borman Litig.

Philippe Coutinho, agora no Barcelona, também era cliente do mercadinho brasileiro em Manchester Crédito: Arquivo Pessoal

O local não é dos maiores, mas tem de tudo. Os itens que os jogadores mais sentem saudade são encontrados no Brasil Market. Do pão de queijo à linguiça para churrasco. Até o açaí tem por lá. "Trabalho com algumas importadoras e sempre consigo atender às necessidades deles. Por isso que o Firmino e o Coutinho (hoje no Barcelona, mas que atuava no Liverpool) viajam cerca de 50 quilômetros até a cidade de Manchester para encontrar esses produtos da nossa terra", detalha o comerciante capixaba.

Cliente fiel e com mais tempo de Manchester City, o volante Fernandinho tem uma história interessante junto a Borman. "Ele havia lido que o sistema de filtragem do filtros de barro era dos melhores existentes. Ele veio com a esposa aqui e comprou uma unidade, pois só toma água mineral. O bom é que nem precisa refrigerar, pois aqui o clima ajuda a gelar naturalmente", brincou o aracruzense.

Cirurgia e amizade

No próximo dia 23, completará um ano que Borman passou por um momento delicado. Após sofre um infarto, o capixaba chegou praticamente sem vida ao hospital. Felizmente os procedimentos médicos o salvaram e ele pode seguir tocando o comércio. A relação com os craques brasileiros não se restringe meramente a comerciante e cliente, como na ocasião descrita por Borman.

"O Firmino me convidou para ir ao aniversário da filha dele e fui com minha esposa. Estavam o Fernandinho, o Ederson, o Gabriel (Jesus) e muitos jogadores do Liverpool. O Fernandinho estava sentado umas duas mesas depois da minha. Quando me viu ele se levantou e perguntou sobre minha saúde, já que sabia que eu havia infartado. Foi muito simpático e atencioso comigo. Pode não parecer, mas eles são pessoas simples e nos tratam com muito respeito. É gratificante saber que meu mercadinho os ajuda de alguma maneira", explica.