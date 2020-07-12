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Capitão e melhor passador do Paulistão, Pará se destaca no Santos

Lateral-direito é um dos líderes do elenco e herdou a posição após a saída de Victor Ferraz...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 09:00

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Com 10 jogos na competição, o lateral-direito e muitas vezes capitão do Peixe, Pará, mostrou ser importante para o Santos, somando excelentes números, e ficando entre os top 3 nos principais fundamentos entre os laterais direitos.
O camisa quatro soma 29 cruzamentos na competição, com 24,1% de aproveitamento. São também dez lançamentos, sendo 12 certos e 80% de aproveitamento. O jogador tomou apenas um cartão amarelo, e concedeu a seus companheiros nove passes para finalização e uma assistência no estadual.
Mas o ponto mais forte do lateral é o passe. Entre os principais laterais do campeonato, Pará é o primeiro no quesito. São mais passes certos e o melhor aproveitamento entre todos. Pará soma 498 certos, com 94,1% de aproveitamento.
O segundo é Aderlan, do RB Bragantino, que tem 481 certos e 89,2% de aproveitamento. Fagner, do Corinthians, é o terceiro, com 440 certos e 88,4% de aproveitamento. Daniel Borges, do Mirassol soma 420 passes certos, e 87,5% de aproveitamento. Fechando o top 5, Marcos Rocha, do Palmeiras, soma 341 certos com 90% de aproveitamento.
Pelo Santos, Pará é o vice-líder em passes certos, atrás apenas do zagueiro Luan Peres, com 518 passes certos e 97,2% de aproveitamento. No geral do Campeonato, Pará aparece no top 10 entre os maiores passadores, mas com o quinto melhor aproveitamento.
- Fico feliz em atingir bons números, estávamos trabalhando muito durante ocampeonato e o grupo vinha evoluindo muito, mas vamos tentar retomar o ritmo, evoluir ainda mais e corrigir os erros. Voltar aos treinos foi ótimo para grupo, estávamos fazendo nossa parte em casa, mas não era a mesma coisa. Os últimos dias foram excelentes, estamos nos dedicando muito para recuperar o tempo perdido e agora é uma corrida contra o tempo. Sabemos que somos o líder do nosso grupo, mas logo virão os jogos decisivos e temos que estar preparados – disse o lateral.
Laterais direitos com mais passes certos no Paulistão:
Pará (Santos) - 498 certos (94,1% de aproveitamento)Aderlan (Red Bull Bragantino) - 481 certos (89,2% de aproveitamento)Fagner (Corinthians) - 440 certos (88,4% de aproveitamento)Daniel Borges (Mirassol) - 420 certos (87,5% de aproveitamento)Marcos Rocha (Palmeiras) - 341 certos (90% de aproveitamento)

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