Capitão do Palmeiras, Felipe Melo elogia Andrey Lopes: ‘Tem o Cebolismo, né?’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Felipe Melo, que voltou a jogar como volante após sete meses e foi autor de uma das assistências da vitória por 3 a 1 contra o Bragantino nesta quinta-feira (29), exaltou o trabalho do técnico interino Andrey Lopes, ao ser questionado sobre Abel Ferreira, técnico cuja contratação está encaminhada pelo Palmeiras.

— Complicado falar, se não fechou. A gente está agora com o Cebola. Você tem visto nas redes sociais o 'Cebolismo', né? É um profissional nota 10, e está demonstrando o seu valor. Compramos o trabalho, assim como compramos o do professor Vanderlei (Luxemburgo). Estamos seguindo o que ele nos manda — afirmou.

O camisa 30 afirmou que o time sabia que precisava melhorar e ainda tem que crescer.

— Pelo menos tiramos o peso das derrotas consecutivas — disse.

O jogador afirmou que a experiência o ajudou a atuar novamente como volante, posição que atuar após sete meses como zagueiro.

— Você, na zaga, se preocupa em se posicionar bem. No meio, você tem que ter mais de caixa para marcar e fazer saídas rápidas. Foi a dificuldade maior que eu sabia que ia encontrar. Mas a experiência ajuda a encurtar os espaços do campo. Ao invés de caçar, que é a nova moda agora, você encurta e, de repente, intercepta a bola. Acho que fiz isso muito bem — disse.Andrey Lopes e o 'Cebolismo'

Na coletiva, Andrey Lopes, o 'Cebola' comentou sobre a repercussão do 'Cebolismo', movimento criado pela torcida do Palmeiras para apoiar seu trabalho enquanto técnico interino: