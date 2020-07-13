Cantillo tem suspeita de COVID-19 e pode ser desfalque do Timão no Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians pode ter um desfalque para o Dérbi do dia 22 de julho, contra o Palmeiras, na retomada do Paulistão. Isso porque o volante Cantillo apresentou febre nos últimos dias e está com suspeita de coronavírus. O jogador está afastado dos treinamentos desde então e já fez teste para detectar se está com a COVID-19. A informação foi publicada pelo GloboEsporte.com.O resultado do exame é esperado para esta terça-feira. Por precaução, o jogador está isolado desde a última sexta-feira, ou seja, ele não participou de três treinos com o elenco. Vale lembrar que a febre é um dos sintomas que podem indicar a presença da doença no organismo das pessoas.

Nos primeiros testes realizados pelo Corinthians, logo na retomada das atividades, foi diagnosticado que 21 jogadores tiveram contato com a COVID-19, sendo que 13 já haviam se recuperado e estavam imunes, e outros oito precisaram ficar isolados para se recuperarem da doença. Todos os casos registrados no elenco foram assintomáticos, ou seja, não tiveram sintomas.

Cantillo é considerado titular e homem de confiança de Tiago Nunes. Apesar de a imprensa não ter acesso aos treinos corintianos durante este período, é certo que o volante estava entre 11 iniciais projetados pelo técnico e que já vinham trabalhando taticamente nesta provável formação: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Cantillo, Camacho e Luan; Everaldo, Yony González e Boselli. O volante Gabriel seria o substituto caso o desfalque for confirmado.