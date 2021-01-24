Cano elogia atuação do Vasco e celebra retorno de Benítez à equipe titular: 'Peça muito importante'

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Agência Lancepress!

O Vasco derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, em São Januário, e voltou a sorrir no Brasileirão. A equipe quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas e saiu da zona de rebaixamento. Com a vitória, o Cruz-Maltino saltou para a 14ª colocação, com 35 pontos - três a mais do que o 17º Sport.

+ ATUAÇÕES: Léo Matos se redime de falha, e ataque se destaca pela eficiência em vitória do Vasco; veja as notasAutor de dois gols na vitória, Germán Cano concedeu entrevista na saída de campo e ressaltou que a boa atuação coletiva da equipe contra um adversário da parte de cima da tabela.

- Um grande jogo contra um rival dificílimo de jogar. Teria que ter paciência, manejar as posições em todas as linhas. Graças a Deus, fizemos uma boa partida. Esperamos seguir assim da mesma maneira e seguir confiando.+ Veja mais notícias do Vasco+ Vasco vence e deixa o Z4: veja a classificação atualizada do Brasileirão

O artilheiro argentino também comentou sobre o compatriota Benítez, que retornou ao time titular e teve boa atuação. Inclusive, foi dele a assistência para o golaço de Cano no segundo tempo. Em tom de brincadeira, o atacante disse, em tom de brincadeira, que o gol dele foi mais bonito do que o de bicicleta marcado por Benítez no primeiro turno contra o Atlético-MG.