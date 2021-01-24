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futebol

Cano elogia atuação do Vasco e celebra retorno de Benítez à equipe titular: 'Peça muito importante'

Atacante argentino marcou dois contra o Galo e chegou à marca de 13 gols no Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 23:27

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 23:27

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Agência Lancepress!
O Vasco derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, em São Januário, e voltou a sorrir no Brasileirão. A equipe quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas e saiu da zona de rebaixamento. Com a vitória, o Cruz-Maltino saltou para a 14ª colocação, com 35 pontos - três a mais do que o 17º Sport.
+ ATUAÇÕES: Léo Matos se redime de falha, e ataque se destaca pela eficiência em vitória do Vasco; veja as notasAutor de dois gols na vitória, Germán Cano concedeu entrevista na saída de campo e ressaltou que a boa atuação coletiva da equipe contra um adversário da parte de cima da tabela.
- Um grande jogo contra um rival dificílimo de jogar. Teria que ter paciência, manejar as posições em todas as linhas. Graças a Deus, fizemos uma boa partida. Esperamos seguir assim da mesma maneira e seguir confiando.+ Veja mais notícias do Vasco+ Vasco vence e deixa o Z4: veja a classificação atualizada do Brasileirão
O artilheiro argentino também comentou sobre o compatriota Benítez, que retornou ao time titular e teve boa atuação. Inclusive, foi dele a assistência para o golaço de Cano no segundo tempo. Em tom de brincadeira, o atacante disse, em tom de brincadeira, que o gol dele foi mais bonito do que o de bicicleta marcado por Benítez no primeiro turno contra o Atlético-MG.
- O meu (risos). O dele foi lindo, mas o meu serviu para ganhar (risos). A verdade é que precisamos de Martín (Benítez), é uma peça muito importante para o Vasco. Graças a Deus, ele pôde estar aqui conosco e ajudar muito, sobretudo na parte da frente.

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