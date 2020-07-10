Candidato a comprar o Olympique de Marselha sonha em contratar Cristiano Ronaldo e Zidane

Crédito: Franck Fife/AFP

Em uma entrevista ao diário francês 'Le Figaro', Mohamed Ayachi Ajroud, empresário franco-tunisiano, um dos candidatos à compra do Olympique de Marselha, afirmou que tem o projeto de contratar Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane para o clube francês em um futuro próximo.

- Adoro futebol. Especialmente o lado nobre do esporte. Gosto do Disciplina alemã, especialmente a do Bayern de Munique. Agradeço o futebol do Barça. E um jogador que nunca esquecerei é Cristiano Ronaldo. Gosto de respeito e disciplina e ele encarna isso. Se sonho com isso em Marselha? Tudo é possível na vida. É um sonho que me emociona - aponto Ayachi

Ao comentar sobre o técnico que comandaria a sua equipe, o empresário não escondeu a admiração pelo francês, atualmente no Real Madrid. Para ele, o treinador André Villas Boas "é muito bom", mas Zidane seria o nome ideal para comandar a nova fase e conquistar títulos pelo Olympique de Marselha.