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Candidato a comprar o Olympique de Marselha sonha em contratar Cristiano Ronaldo e Zidane

Em uma entrevista ao 'Le Figaro',Mohamed Ayachi Ajroud, empresário franco-tunisiano afirma que seu projeto é contar com o craque português e com o treinador do Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 11:49

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:49

Crédito: Franck Fife/AFP
Em uma entrevista ao diário francês 'Le Figaro', Mohamed Ayachi Ajroud, empresário franco-tunisiano, um dos candidatos à compra do Olympique de Marselha, afirmou que tem o projeto de contratar Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane para o clube francês em um futuro próximo.
- Adoro futebol. Especialmente o lado nobre do esporte. Gosto do Disciplina alemã, especialmente a do Bayern de Munique. Agradeço o futebol do Barça. E um jogador que nunca esquecerei é Cristiano Ronaldo. Gosto de respeito e disciplina e ele encarna isso. Se sonho com isso em Marselha? Tudo é possível na vida. É um sonho que me emociona - aponto Ayachi
Ao comentar sobre o técnico que comandaria a sua equipe, o empresário não escondeu a admiração pelo francês, atualmente no Real Madrid. Para ele, o treinador André Villas Boas "é muito bom", mas Zidane seria o nome ideal para comandar a nova fase e conquistar títulos pelo Olympique de Marselha.
- Vamos ver o que acontece no futuro - confessou o empresário, sorrindo ao ser questionado sobre a possível contratação do francês.

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