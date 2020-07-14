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futebol

Canal de TV de Portugal crava acerto do técnico Jorge Jesus com o Benfica

Mister se despediria do Flamengo após a decisão do Estadual, segundo a imprensa lusitana...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 20:33

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 20:33
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Enquanto a diretoria do Flamengo e Jorge Jesus seguem em silêncio, a imprensa de Portugal já noticia que o treinador já tem um acordo para defender o Benfica, sendo aguardado pela direção dos Encarnados, em Lisboa, já no próximo sábado. O Rubro-Negro, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira, diante do Fluminense, para decidir o Campeonato Carioca, às 21h.
Jorge Jesus renovou seu contrato com o Flamengo em junho e tem vínculo válido até o meio de 2021 com o Rubro-Negro. Aos 67 anos, o Mister entrou na história do clube da Gávea com os títulos da Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, todos conquistados desde junho de 2019.
O Mister também tem passagem vitoriosa pelo Benfica, clube que dirigiu entre 2009 e 2015. Foram três títulos da liga nacional, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga conquistadas pelo treinador no comando da equipe de Lisboa.

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