Campeonato Sérvio volta e Estrela Vermelha leva o título

Crédito: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Mais um país europeu voltou a recebeu futebol nesta sexta-feira. Na Sérvia, o Estrela Vermelha enfrentou o Rad e venceu por 5 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Sérvio. Esta goleada resultou no terceiro título seguido do clube na competição, sendo o 31º de sua história.

A competição foi paralisa no dia 14 de março por conta da pandemia de coronavírus, quando restavam quatro rodadas para o fim da competição. O Estrela Vermelha chegou aos 72 pontos e abriu 14 de vantagem para o Partizan, segundo colocado, que não pode mais alcançá-lo.

Na comemoração, os jogadores não respeitaram o distanciamento social e comemoram com bastante aglomeração. Nas redes sociais, o clube compartilhou fotos.❗️3️⃣1️⃣?❗️