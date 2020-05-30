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futebol

Campeonato Sérvio volta e Estrela Vermelha leva o título

Clube venceu o Rad por 5 a 0 e conquistou a competição pela 31ª vez na história...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 22:39

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 22:39

Crédito: ANDREJ ISAKOVIC / AFP
Mais um país europeu voltou a recebeu futebol nesta sexta-feira. Na Sérvia, o Estrela Vermelha enfrentou o Rad e venceu por 5 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Sérvio. Esta goleada resultou no terceiro título seguido do clube na competição, sendo o 31º de sua história.
A competição foi paralisa no dia 14 de março por conta da pandemia de coronavírus, quando restavam quatro rodadas para o fim da competição. O Estrela Vermelha chegou aos 72 pontos e abriu 14 de vantagem para o Partizan, segundo colocado, que não pode mais alcançá-lo.
Na comemoração, os jogadores não respeitaram o distanciamento social e comemoram com bastante aglomeração. Nas redes sociais, o clube compartilhou fotos.❗️3️⃣1️⃣?❗️
?⚪️#fkcz pic.twitter.com/LlCctAyZDF— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 29, 2020 E MAIS:Havertz marca mais uma vez, e Bayer Leverkusen vence o Freiburg pelo Campeonato AlemãoPSG se aproxima de acordo com Inter de Milão para permanência de IcardiFutebol austríaco volta e RB Salzburg é campeão da Copa da ÁustriaPolícia da Inglaterra pede que alguns jogos da Premier League sejam disputados em campo neutro E MAIS:

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