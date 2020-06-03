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futebol

Campeonato Russo será retomado no dia 19 de junho

Competição foi uma das últimas a ser paralisada no Velho Continente e aconteceu com portões fechados em alguns jogos...

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 22:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2020 às 22:25
Crédito: AFP
Mais uma liga europeia será retomada no Velho Continente. A Liga Russa de Futebol (RFPL) anunciou que o Campeonato Russo será retomado no dia 19 de junho, após a paralisação por conta da disseminação do novo coronavírus. A competição tem previsão para ir até o dia 22 de julho.
O jogo que marcará a volta será disputado entre Krylya Sovetov e Akhmat Grozny, do brasileiro Felipe Vizeu, ex-Flamengo e Grêmio.
A oito rodadas do fim, o Zenit, de Malcom, lidera o campeonato com 50 pontos. O Lokomotiv Moscou é o vice-líder, com 41 pontos.
A Rússia é o terceiro país mais atingido pelo novo coronavírus, com 423.741 casos confirmados até o momento. 5.037 pessoas morreram.E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsO dia do mercado: Benfica descarta volta de brasileiro, rival do City monitora Sterling e Barcelona deseja repatriar joiaBarcelona e Lautaro entram em acordo, segundo jornal; clube precisa se acertar com a Inter aindaThiago Alcântara volta a treinar e fica à disposição no BayernPresidente da Fifa apoia manifestações antirracistas de atletas: 'Merecem aplusos' E MAIS:

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