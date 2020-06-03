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Mais uma liga europeia será retomada no Velho Continente. A Liga Russa de Futebol (RFPL) anunciou que o Campeonato Russo será retomado no dia 19 de junho, após a paralisação por conta da disseminação do novo coronavírus. A competição tem previsão para ir até o dia 22 de julho.

O jogo que marcará a volta será disputado entre Krylya Sovetov e Akhmat Grozny, do brasileiro Felipe Vizeu, ex-Flamengo e Grêmio.

A oito rodadas do fim, o Zenit, de Malcom, lidera o campeonato com 50 pontos. O Lokomotiv Moscou é o vice-líder, com 41 pontos.