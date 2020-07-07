Campeonato Português: Moreirense segura o empate com o Sporting

Crédito: Divulgação/Sporting

Moreirense e Sporting ficaram no 0 a 0 no jogo desta segunda-feira, pelo Campeonato Português. Com o empate, os Leões foram para 56 pontos. Está consolidado em terceiro lugar. Já o Moreirense, com 39 pontos, está em oitavo. O Porto lidera com 73 pontos, contra 67 o Benfica. Restam quatro rodadas para o fim da competição.

Mesmo sendo o visitante, o Sporting foi o melhor em campo, jogou quase toda a segunda etapa com um a mais (Halliche foi expulso aos seis minutos), perdeu boas chances e lamentou a não marcação de dois pênaltis.