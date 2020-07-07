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futebol

Campeonato Português: Moreirense segura o empate com o Sporting

Donos da casa seguram o 0 a 0, mesmo com um a menos. Resultado põe fim a uma série de triunfos dos sportinguistas na Liga, mas mantém o time sem riscos na terceira colocação...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 00:38

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 00:38

Crédito: Divulgação/Sporting
Moreirense e Sporting ficaram no 0 a 0 no jogo desta segunda-feira, pelo Campeonato Português. Com o empate, os Leões foram para 56 pontos. Está consolidado em terceiro lugar. Já o Moreirense, com 39 pontos, está em oitavo. O Porto lidera com 73 pontos, contra 67 o Benfica. Restam quatro rodadas para o fim da competição.
Mesmo sendo o visitante, o Sporting foi o melhor em campo, jogou quase toda a segunda etapa com um a mais (Halliche foi expulso aos seis minutos), perdeu boas chances e lamentou a não marcação de dois pênaltis.
No fim da partida, o treinador Rúben Amorim reclamou muito da arbitragem. - Pelo menos o último pênalti, em Coates, no fim da partida, o árbitro, que achou que não era penalidade, deveria ter marcado. Mesmo assim, devíamos e podíamos ter vencido. Até considerando os dois pênaltis a nosso favor e a não expulsão do lateral-esquerdo, que deixaria o rival com nove.

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